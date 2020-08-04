Ankara'da zorunlu olmayan yatışlar ertelendi, Covid-19 hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı!

T24 Haber Merkezi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kentte artışa geçen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları sonrası, zorunlu olmayan hasta yatışlarının ertelendiğini, hastanelerde boştaki tüm yoğun bakım odalarının ve klinik servis yataklarının da en az yüzde 50'sinin Covid-19 tedavisine ayrıldığını açıkladı.

Başkentte vakaların artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü hastanelerde alınan önlemleri genişletti. Kentteki hastanelere gönderilen yazıda, zorunlu olmayan tüm hasta yatışlarının ertelendiği belirtilirken, Covid-19 hastalarına ayrılan yatak sayısının artırıldığı ve boştaki yoğun bakım odalarının tamamının Covid-19 hastalarına ayrıldığı açıklandı.

Peş peşe Ankara uyarıları

Bugün Ankara'daki vaka artışına dair peş peşe uyarılar gelirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Vaka artışı ilk zamanlardaki seviyeye çıktı" dedi. Ankara Tabip Odası da yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolduğunu açıklarken, günlük vaka sayısının 1000'e yaklaştığını belirtmişti.

TIKLAYIN - Mansur Yavaş'tan Ankara'da vaka artışı açıklaması: İlk zamanlardaki seviyeye çıktı

TIKLAYIN - Ankara Tabip Odası: Yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu, günlük pozitif Covid-19 vaka sayısı 1000’e yaklaştı