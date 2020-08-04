Mansur Yavaş'tan Ankara'da vaka artışı açıklaması: İlk zamanlardaki seviyeye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında 'ilk zamanlardaki seviyede' artış olduğunu söylerken, "Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum" dedi. Belediyede Koronavirüs nedeniyle takibe alınan personel sayısının 144'e yükseldiği de belirtilirken, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kentte ek tedbirler alındığını duyurdu.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kentte artan Koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulunurken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum."

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Koronavirüs nedeniyle takibe alınan personel sayısı 144'e yükseldi

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, belediye bünyesinde çalışan ve Koronavirüs takibi yapılan personel sayısının 144'e yükseldiğini açıklarken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVID-19 sebebiyle tüm birimlerimizde takibe alınan personel sayısı 144'e yükselmiştir. Aynı şekilde Başkent Ankara'da da vaka sayısının hızla arttığı bilinmektedir.

"Bu süreçte çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın talimatıyla Belediyemize yapılan ziyaretler sınırlandırılmıştır. ABB, halkımızın sağlığına yönelik tüm önlemleri almaya devam etmektedir. Maske + Mesafe + Temizlik

"Bu kapsamda yayınlanan genelgede ise Belediyemiz, bağlı idareleri ile iştiraklerimizde daha önce alınan tedbirlerin hatırlatılarak titizlikle sürdürülmesi ve dışarıdan yapılan ziyaretlere zorunlu iş görüşmeleri dışında müsaade edilmemesi konuları vurgulanmıştır."