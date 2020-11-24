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Yaşam

Ankara'da toplu ulaşıma yeni Koronavirüs düzenlemesi

"Sokağa çıkma yasağı nedeniyle metro ve ANKARAY çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze ve aksi istikamette ring servis hizmeti sağlanacak"

24 Kasım 2020 12:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentte otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, Koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentteki otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi yeniden düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı saatlerde, semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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