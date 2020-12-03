Ankara'da sanayi kuruluşlarının mesai saatlerine yeni düzenleme

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi."

Ankara Valiliği’nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Koronavirüs (Covid­-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

"Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı, Ülkemizde ve İlimizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

"Bu çerçevede; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18.11.2020 tarih ve 2020/82 sayılı Kararıile;İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, işletmelerce ihtiyaç duyulması halinde, fazla mesai ve /veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine, fazla mesai ya da vardiyalı çalışma yapacak işletmelerin mesai bitiş saatlerinin, 17:00 - 19:00 saatleri arasında olmamak kaydıyla, kendilerince belirlenmesine, karar verilmişti.

"Konuyla ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri üzerine ve ilimizde salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için;