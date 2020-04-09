Ankara'da sağlık çalışanları için başlatılan düzenli Koronavirüs testleri durduruldu

Ankara'da İl Pandemi Kurulu kararıyla orta ve yüksek riskli sağlık çalışanları arasında başlayan düzenli Koronavirüs testleri durduruldu.

SES Ankara Şube Yöneticisi ve acil sağlık teknisyeni Canberk Akkuş, düzenli test taleplerinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını ama henüz test yaptırmayan arkadaşları olmasına rağmen testlerin durdurulduğunu söyledi.

Evrensel'den Birkan Bulut haberine göre, Ankara İl Pandemi ve Bulaşıcı Hastalık Komisyonu 30 Mart 2020 tarihinde toplanarak, orta ve yüksek riskli sağlık çalışanlarının hızlıca tümünün ilk taramaların yapılması sonrasında enfeksiyon kontrol komitelerinin kararıyla en geç 5 günde bir PCR ile kontrolünün sağlanması kararı almıştı. Hafta sonu yapılan ilk testlerin ardından 112 acil çalışanlarında 9 sağlık emekçisinin testi pozitif çıktı.

Ancak 112 acil sağlık ekiplerinin malzeme teminin sağlandığı Yenimahalle'deki Teknik Destek Birimi'nde testlerin ertelendiği bildirildi. Aynı zamanda sağlık emekçilerine test yapılan birimde, "Koravirüs testi 10 Nisan 2020 Cuma gününe kadar yapılmayacaktır" yazılı bir duyuru asıldı.

"Henüz test yaptıramayanlar var ama durdurdular"