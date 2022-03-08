Ankara'da doktoru darbeden saldırgana istenen ceza belli oldu

İstediği reçeteyi yazmadığını için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Feray Y. hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli Doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden Feray Y. 23 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Feray Y. hakkında ‘kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede istenen cezanın üst sınırda verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca cezanın, ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu' kapsamında yarı oranda artırılması da istendi.

İddianamede Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz'ın sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin tespitleri yer aldı. Sağlık hizmetinin temel bir insani hak olduğunu söyleten Poyraz, sağlık çalışanlarının bu hizmeti sunarken onur, şeref ve saygınlıklarının korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilecek cezada yarı oranda artırım yapılacağını ifade eden Poyraz, bununla birlikte hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmayacağını vurguladı. (İHA)

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