Ankara'da nöroloji doktoru Ebru Ergin'e saldıran kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesi olayına ilişkin Feray Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı. Poyraz, şüpheli Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen zanlı tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.