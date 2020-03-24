Ankara’da çuvala konulmuş 20 köpek ölü bulundu

Ankara Gölbaşı'da boş bir arazide çuvala konulmuş 20 köpek ölü bulundu. Canlı olduğu fark edilen bir yavru köpek ise tedavi altına alındı.



İlçede oturan Nihan Demirel Uçarer, dün akşam saatlerinde Taşpınar Mahallesi'nde eşiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıktı. Uçarer ve eşi, boş arazide koku gelen bölgeye gittiğinde çuvalların içindeki köpeklerin ölü olduğunu fark etti.

Çiftin haber vermesi üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, inceleme yaptı. Çuvallardan birisinin içinde yavru köpeğin canlı olduğu fark edildi. Köpek, kliniğe götürülerek tedaviye alındı. Diğer köpeklerden bazılarının patilerinde ise damar yolu açmak için kullanılan intraket (damar içi borucuk) bulundu.

Durumu öğrenerek köpeklerin bulunduğu yere gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Patileri Koruma Derneği üyesi Çiğdem Mavili, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle yaşayacaklarının garantisi yokken insanların hala hayvanlarla uğraşmaya devam ettiğini söyledi.

Mavili, "Özel bir kliniğin yaptığını düşünüyoruz. Çünkü kollarında intraket var. Sahipli hayvanlar. Bizler hayvanlarımız öldüğünde veterinerlere tıbbi atık ücreti ödüyoruz. Ama veterinerler, maalesef bu şekilde yerleşim yeri olmayan dağ başlarına hayvanları atıyor" diye konuştu. (DHA)