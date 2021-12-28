Ankara'da buluşan başkanların karbon ayak izi hesaplandı

Eray GÖRGÜLÜ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde karbon nötr hedefiyle düzenlenen Başkanlar Buluşması sonucu oluşan sera gazı emisyonunun sıfırlanması için bin 250 ağaç dikilecek.
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Başkent'te bir araya gelirken, toplantıda iklim duyarlılığı ile karbon nötr hedefi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu. İklim ve Politika Araştırma Derneği'nin geliştirdiği proje doğrultusunda başkanların ve beraberindeki ekiplerin Ankara yolculukları da dahil olmak üzere tüm toplantı faaliyetleri sonucunda oluşan sera gazı emisyonları hesaplandı. Toplantının karbon nötr hedefine ulaşması için bin 250 ağaç dikilmesi gerektiği hesaplandı.
"Toplantı sertifikalandırıldı"
Aynı zamanda ASKİ Genel Müdür Yardımcısı olan İklim ve Politika Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, projeyle ilgili şunları söyledi: "Belediye başkanlarının buluşması, ilk kez karbon nötr hedefiyle yapılmış oldu. Tüm hesaplamalarımızı uluslararası standartlara göre yaptık ve projelendirdik. Toplantıya ilişkin sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için bin 250 ağaç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Kampüsü'ne dikilecek. Daha önce bir düğün faaliyetini karbon nötr yapmıştık.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir toplantıyı karbon nötr yapmış oldu ve sertifika aldı. Bilindiği üzere Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefi var, Paris Anlaşması'nın da karbon nötr hedefi 2050. Oluşan sera gazı emisyonlarının yutak alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri ya da yapılacak olan enerji yatırımlarıyla azaltılması konusunda çeşitli metot ve yöntemler bulunuyor. Biz de dernek olarak bu konuda öncü çalışma yürütüyoruz. Uluslararası geçerliliği olan standartlara sahip tek kuruluşuz ve bu konuda kapasitenin artırılması için çalışıyoruz."