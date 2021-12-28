Ankara'da buluşan başkanların karbon ayak izi hesaplandı

Eray GÖRGÜLÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde karbon nötr hedefiyle düzenlenen Başkanlar Buluşması sonucu oluşan sera gazı emisyonunun sıfırlanması için bin 250 ağaç dikilecek.

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Başkent'te bir araya gelirken, toplantıda iklim duyarlılığı ile karbon nötr hedefi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu. İklim ve Politika Araştırma Derneği'nin geliştirdiği proje doğrultusunda başkanların ve beraberindeki ekiplerin Ankara yolculukları da dahil olmak üzere tüm toplantı faaliyetleri sonucunda oluşan sera gazı emisyonları hesaplandı. Toplantının karbon nötr hedefine ulaşması için bin 250 ağaç dikilmesi gerektiği hesaplandı.

"Toplantı sertifikalandırıldı"

Aynı zamanda ASKİ Genel Müdür Yardımcısı olan İklim ve Politika Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, projeyle ilgili şunları söyledi: "Belediye başkanlarının buluşması, ilk kez karbon nötr hedefiyle yapılmış oldu. Tüm hesaplamalarımızı uluslararası standartlara göre yaptık ve projelendirdik. Toplantıya ilişkin sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için bin 250 ağaç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Kampüsü'ne dikilecek. Daha önce bir düğün faaliyetini karbon nötr yapmıştık.