Ankara'daki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Çamlıtepe Caddesi'ndeki bulunan iki katlı bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çevredeki metruk evlere de sıçrarken, itfaiye ekipleri 3 dakika içerisinde yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Ankara Siteler bölgesinde (Altındağ, Önder Mahallesi Çamlıtepe Caddesi) Sunta Mdf dükkanında saat 19.07'de çıkan yangına Ankara İtfaiyesi ekipleri 3 dakika içerisinde müdahale etmeye başlamıştır.

Büyükşehir Belediyemiz,

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 istasyondan 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker, 2 merdiven, 1 köpük kulesi, 6 pikap

- ASKİ'ye bağlı 5 tanker, 7 personel,

- Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 27 tanker, 3 iş makinesi, 30 personel,

- ANFA'ya bağlı 31 tanker, 31 personel

- Diğer birimlerimize bağlı 7 tanker 7 personel

olmak üzere toplam 108 araç 168 personel ile yangın söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."