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Yaşam

Ankara'daki kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

11 Kasım 2020 21:21

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangın çevredeki metruk evlere de sıçrarken, itfaiye ekipleri 3 dakika içerisinde yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Ankara Siteler bölgesinde (Altındağ, Önder Mahallesi Çamlıtepe Caddesi) Sunta Mdf dükkanında saat 19.07'de çıkan yangına Ankara İtfaiyesi ekipleri 3 dakika içerisinde müdahale etmeye başlamıştır.

Büyükşehir Belediyemiz,

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 istasyondan 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker, 2 merdiven, 1 köpük kulesi, 6 pikap

- ASKİ'ye bağlı 5 tanker, 7 personel,

- Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 27 tanker, 3 iş makinesi, 30 personel,

- ANFA'ya bağlı 31 tanker, 31 personel

- Diğer birimlerimize bağlı 7 tanker 7 personel

olmak üzere toplam 108 araç 168 personel ile yangın söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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