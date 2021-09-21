Prof. Dr. Metin Günday'dan Ankara'daki 'aşı karşıtı' mitinge tepki: Konu insan hakları olduğunda yasak, aşı karşıtı miting olunca serbest

Aşı karşıtları İstanbul’dan sonra Ankara’da da miting düzenleyecek. Aşı karşıtı mitinglerin anayasaya ve kanuna göre ertelenebileceğini, gerekli koşullar sağlanamıyorsa da yasaklanabileceğine dikkat çeken İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, "Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bazı temel hak ve özgürlükler sınırlanabilir. Bunlardan bir tanesi de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıdır” dedi.

Aşı karşıtları hafta sonu Ankara’da miting düzenleme kararı aldı. 26 Eylül'de Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda gerçekleşecek miting için Ankara Valiliği henüz bir açıklama yapmadı. İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday , 'Aşı karşıtı mitingleri' değerlendirdi.

Günday, anayasanın 34’üncü maddesine atıf yaptı

“Bu arkadaşlar aşı olmadı diye bir yaptırıma maruz kalmıyorlar” diyen Günday, aşı karşıtı düşüncelerini toplantı ve gösteri yürüyüşüyle de duyurabileceklerini, ancak Anayasa’da bazı temel hak ve özgürlüklerin genel sağlığın korunması amacıyla sınırlandırılabileceğini söyledi. Günday, Anayasa’nın 34’üncü maddesine atıfta bulunarak, “Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bazı temel hak ve özgürlükler sınırlanabilir. Bunlardan bir tanesi de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıdır” dedi. Günday sınırlandırmanın da 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre yapılabileceğini bildirerek, genel sağlık gerekçesiyle bu hakkın sınırlanabileceğini açıkladı.

"1 haftaya kadar erteleyebilir, 1 aya kadar öteleyebilir"

Günday genel sağlığın da kamu düzenine girdiğine dikkat çekerek, “Kamu düzeninin sağlanması ki genel sağlık da kamu düzeniyle alakalıdır. Somut olayımıza gelelim. 1 haftaya kadar erteleyebilir, 1 aya kadar öteleyebilir. Yasaklamıyor bakın. Çok acil durumlarda tamamen yasaklayabilir. Bu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda bu ilkeler var. Artı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu var. Orada da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının sınırlanacağına ilişkin düzenlemeler var” diye konuştu.

"Kaymakam Dallı hukuka uygun olanı yaptı"

Günday, eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın yaptığı işlemin doğru ve hukuka uygun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu şeye izin vermemesi, engellemesi hukuka uygun. Çünkü diyor ki ‘Ben koronavirüs salgını nedeniyle bu işlemi yaptım yani genel sağlığın korunması amacıyla yaptım. Yani başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla yaptım’. Maltepe Kaymakamının yaptığı hukuka uygun.”

"Konu insan hakları olduğunda yasak, aşı karşıtı miting olduğunda serbest"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın mitinge izin vermesini ise Günday, şöyle değerlendirdi:

“Aşı karşıtları ‘yürüyüş yapacağım’ diyor. Böyle bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılması genel sağlık açısından tehlike ve tehdit işgal ediyor. Yasaklanmıyor. Aynı İstanbul Valisi kadın şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etmek için İstanbul’daki eylemini yasakladı. Niye yasakladı. Kamu düzeni, genel sağlık. Ankara’da çoklu baroya karşı avukatlar yürüyüş yaptılar. Bu da yasaklandı, neden? Pandemi nedeniyle."

"İdaremiz, yönetimimiz. İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımız bu konuda çok hassas. Konu insan haklarının gündeme getirilmesi olduğunda ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapamazsın, nedeni pandemi’. ‘Zincir marketlerde ve tekel bayilerinde alkollü içecek satışı yasak’ dendi. Niye, pandemi. Gece 12’den sonra müzik hatta musiki dinlemek de yasak. Niye, pandemi."

"Pandemi konusunda hassas yönetim"

"‘Ben aşı yaptırmam’ diyor. PCR testi de muhtemelen hiçbirisi yaptırmamıştır. ‘Ben geleceğim yürüyüş yapacağım’ diyor. Bu denli pandemi konusunda hassas bir yönetimimiz. Bunu ‘Serbestsin’ diyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Genel sağlığın korunması amacıyla bazı hak ve özgürlükleri sınırlayabilirsiniz, hukukçu olarak tamam derim."

"Aşı karşıtı eyleme dokunulmuyor"

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıyla genel sağılığın tehlikeye düşmesi açıkça söz konusu. Çünkü aşı karşıtları bu virüsü taşıyorlarsa. Başkalarına bulaştırabilirler. Bu noktada toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının sınırlandırılmasında hukuki engel yok, hatta gereklidir. Önemli olan eşit davranılmıyor. Konu insan hakları, kadına şiddet, kadın cinayetleri olduğunda, bağımsız savunmayı savunma olduğunda pandemi gündeme geliyor. Konu alkollü içeceklerin satılması, belli bir saatten sonra müzik dinlemek olduğunda kısıtlanıyor."

"Burada bu şeye (aşı karşıtı eyleme) dokunulmuyor. Aşı karşıtı miting toplantı ve gösteri yürüyüşüne bağlı olarak İstanbul’da vaka ve ölümler artar ise bunun sorumlusu, bu toplantı ve gösteri yürüyüşüne izin veren valiliktir.”

"Mitinglere bağlı vaka artışlarının sorumlusu valiliktir"

Günday Ankara’daki mitinge de izin verilmesi halinde ölüm ve vaka sayısı artışından Ankara Valisi Vasip Şahin’in sorumlu olacağını vurgulayarak, “Ankara Valimiz bu konuda nasıl bir şey yapar? Bunların toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını ötelemek gibi bir şey yaparsa, doğru şeyi yapar” dedi.

11 Eylül'de İstanbul'da miting yapıldı

Aşı karşıtlarının, 11 Eylül günü İstanbul Maltepe’de düzenlediği mitingde sosyal mesafe korunmadı, maske takılmadı. Miting için alınan izin de tartışma yarattı. Covid-19 aşısı olmak istemeyenlerin miting başvurusuna dönemin Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı izin vermemiş ancak İstanbul Valiliği’nden izin çıkmıştı. Dallı’nın yaşanan olay sonrası Kocaeli’nin Derince ilçesine tayin edilmesi de dikkat çekmişti. (ANKA)