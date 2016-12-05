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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: Hakan Fidan'ın ifadesinin alınması için henüz talepte bulunmadık

Hakan Fidan'ın ifadesinin alınması için Başbakanlık'tan izin istendiği ileri sürülmüştü

05 Aralık 2016 16:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın "mağdur - tanık" olarak ifadesinin alınması için girişimde bulundukları yolundaki iddiayı yalanladı. Kodalak, "Hakan Fidan'ın ifadesinin alınması konusunda henüz talepte bulunmadık" dedi.

Hürriyet'te Mesut Hasan Benli'nin imzasıyla yayımlanan haberde savcılığın, Fidan’ın ifadesinin alınması için Başbakanlık’tan yazılı izin istediği iddia edilmişti. Kodalak söz konusu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Söz konusu haber gerçek değildir" dedi.

 

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