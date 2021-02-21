İçişleri Bakanı Soylu'nun iddiasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Irak'ın Gara bölgesine gittiğini söylediği 27. Dönem HDP Milletvekili Dilan Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam yaptığı açıklamada HDP’li Taşdemir’in Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine gittiğine dair bir açıklama yapmıştı. Soylu, bu iddiayı teslim olan bir PKK’lının dile getirdiğini söylemişti.
TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu: Gara'ya giden HDP'li vekil Dirayet Dilan Taşdemir
Soylu'nun Gara'ya gittiğini öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ise, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" demişti.
TIKLAYIN - Süleyman Soylu'nun 'Gara'ya gitti' dediği HDP'li vekilden açıklama: Yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz
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Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 Şubat gecesi saat 02.55'te Gara Bölgesi'nde PKK'ya karşı Pençe Kartal 2 Harekatının başladığını Millî Savunma Bakanlığı duyurdu. Gara bölgesine başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki asker şehit oldu ve dört asker yaralandı. Harekât üçüncü gününde PKK'nın rehin aldığı 13 Türk vatandaşının cenazelerine ulaşıldı.
Malatya Valisi Baruş, Bu kişilerin 2015 ve 2016 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan ve "yıllar boyunca Irak'ın farklı bölgelerinde gezdirilen kişiler" olduğunu söylemişti.