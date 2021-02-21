İçişleri Bakanı Soylu'nun iddiasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Irak'ın Gara bölgesine gittiğini söylediği 27. Dönem HDP Milletvekili Dilan Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam yaptığı açıklamada HDP’li Taşdemir’in Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine gittiğine dair bir açıklama yapmıştı. Soylu, bu iddiayı teslim olan bir PKK’lının dile getirdiğini söylemişti.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu: Gara'ya giden HDP'li vekil Dirayet Dilan Taşdemir

Soylu'nun Gara'ya gittiğini öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ise, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" demişti.

TIKLAYIN - Süleyman Soylu'nun 'Gara'ya gitti' dediği HDP'li vekilden açıklama: Yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz