İçişleri Bakanı Soylu: Gara'ya giden HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Soylu, teslim olan bir kişinin ifadesine dayanarak Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir Olduğunu öne sürdü. Soylu "Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dilan Dirayet Taştemir, HDP Ağrı milletvekili diyor" dedi.

Soylu'nun açıklamasına cevap veren Taşdemir, "Yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.

TIKLAYIN - Süleyman Soylu'nun 'Gara'ya gitti' dediği HDP'li vekilden açıklama: Yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz

"Terör örgütünün Kandil için kod adı Avrupa'dır"

Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin Taşdemir olduğunu söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anneler niye Diyarbakır HDP İl Binası'nın önünde oturuyor? Çocuklar oradan dağa gönderiliyor. Esenyurt'ta, Batman'da Aydın'da neden o resimler çıktı? Sadece gençlerin olduğu odalarda bu fotoğraflar var.

"2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye'ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu. Bunlar geldikleri zaman, terör örgütününü en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde, tespit ettiğimiz bir süreç oluştu. 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor. 2017'nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine hemen bir telefon numarası veriliyor. Kendisine verilen telefon numarası veriliyor, o da Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor.

"Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Terör örgütünün Kandil için kod adı Avrupa'dır."

"Diyarbakır caddeleri Paris'ten, Londra'dan farklı değil"

Soylu, Doğu ve Güneydoğu'daki ekonomik gelişimin önemine işaret ederek "Bizim çocukluğumuzda hep şöyle söylenirdi: Doğu ve Güneydoğu makus talihini yenemez. Şimdi siz terörle mücadeleyi neyin üzerinden yaptıklarını düşünürseniz istismar alanını kapatmanız gerekir. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi ülkenin doğusunu da geliştirmek... Bütün bunları yaparsanız sizin terörle mücadeleyi bir noktaya taşıyabilme kabiliyetine sahip olursunuz" dedi.

"Diyarbakır'ın caddeleri Paris'in Londra'nın caddelerinden farklı değil, hadi İstanbul'u da geçtim" ifadesini kullanan Soylu, "Bugün Van'ın gelişmişliği, ben Yüksekova'ya 33-34 defa giden bir arkadaşınızım. Oradaki kafeteryalar, kafeler, gelişim, yeni yapılan Hilton, bundan önce hayal etmeniz mümkün değildi. Geri kalmışlıkla bilinen Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz, istismar alanını kapatıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Yayın sırasında 'Bir ahdım var, gerçekleştiremedim' diyen Bakan Soylu, "Eren'i öldürenleri Eren'in mezarı başındaki ağaca asmak ahtımdı. Ama olmaz dedik" dedi.