Süleyman Soylu'nun 'Gara'ya gitti' dediği HDP'li vekilden açıklama: Yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz

Soylu, katıldığı canlı yayın programında HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'in Gara'ya gittiğini söyledi. Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2017'de terör örgütüne katılan biri, bir süre önce bize teslim oldu. Terör örgütlerinin korkusu, bizim bu kişilerle yaptığımız mülakatlardır. 2017'de ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor, sosyal medyadan tanıştığı birinin ikna etmesiyle birlikte terör örgütüne katılıyor. Ardından kendisine bir telefon numarası veriliyor, o da HDP eski milletvekili Hatice Kocaman'a ait.

"Kocaman'ı arıyor ‘terör örgütüne katılmak istiyorum' diyor. Kocaman'ın telefonda böyle şeyler konuşulmaz çıkışı sonrası buluşuyorlar ve gidip bir süre onunla kalıyor. Ardından terör örgütüne katılıp Gara'da eğitimlerini alıyor. En nihayetinde Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor."

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"Kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz"

Twitter hesabından Soylu'ya yanıt veren HDP'li Taşdemir, Soylu'nun iftira attığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz."