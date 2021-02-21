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Süleyman Soylu'nun 'Gara'ya gitti' dediği HDP'li vekilden açıklama: Yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz

21 Şubat 2021 00:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz" dedi.

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