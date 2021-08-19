Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ'da 11 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında "mala zarar verdiği" tespit edilen 61 kişi hakkında adli işlem başlattığını duyurdu.

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi. (AA)

Ne olmuştu?

Ankara Altındağ’da bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın yaşamını yitirmesi ile önceki akşam başlayan olaylar, dün akşam saatlerinde boyutlanarak büyüdü. Suriyeli ve Afganlar’a ait evler taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı. Polisin olayları bastırmakta etkisiz kaldığı görülürken, bazı araçlar da ateşe verildi. Özellikle saldırıların yoğun olduğu bazı cadde ve sokaklardaki mültecilerin otobüslerle mahallelerden kaçırıldıkları belirtildi.