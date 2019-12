Ankara CHP'de 'rant' isyanı!

T24 - Doç. Dr. Tarık Şengül iki hafta önce CHP Ankara İl Başkanlığı’ndan istifa etti ancak sonra yeniden atandı. Yaşanan olayardan sonra Şengül ile görüşen Can Dündar, ''Aradım. Buluştuk.''Şengül, 'Bu işi daha fazla götüremeyeceğim' dedi... Sonra dosyayı anlattı:'Biz, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yolsuzluğunu sergilemeye hazırlanırken, CHP’li Yenimahalle Belediyesi, imar değişikliğini sessizce onaylayıp ranta ortak oldu” dedi...



Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar'ın, ''CHP’den bir isyan'' başlığıyla yayımlanan (25 Ağustos 2011) yazısı şöyle:





CHP’den bir isyan



ODTÜ’lüler birbirine “Hocam” der ya; Doç. Dr. Tarık Şengül de, bizim ODTÜ’den devrimci “hoca“mızdır.



“Kamu”nun koridorlarından tanışırız.



Bir dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda yöneticilik yaptı. Geçen yaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir usulsüzlüğü ortaya çıkarmıştı.

İncek’teki 220 dönümlük bir alanda, 218 konutluk imar hakkı 550’ye çıkarılmıştı. Bu sayede AKP yandaşı bir ortaklığa, 100 milyon liralık rant sağlanıyordu.

Tarık Hoca’nın uyarısıyla Mimarlar Odası dava açmış, yargı da ranta “dur” demişti.



* * *



“Hoca”nın mücadeleciliğini bildiğimiz için, CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçildiğinde sevinmiştik.

İki hafta önce istifa edip sonra yeniden atanınca bir tatsızlık olduğunu anladım.

Aradım. Buluştuk.

“Bu işi daha fazla götüremeyeceğim” dedi:

“Üstünü örtmek kendimi inkâr olur. Ya temizleyecekler ya da pimi çekeceğim.”



* * *



Sonra dosyayı anlattı:

Çayyolu’ndaki prestijli bir arazide yapılan imar değişikliği ile 188 konutluk imar izni, 5 kata yakın artırılıp 892’ye çıkarılmıştı. Yine Yenimahalle’de, bu kez 300 milyon dolarlık bir rant söz konusuydu.

“Eh yine patlatırsın skandalı” dedim.

Patlatacaktı patlatmaya, ama bu sefer bir fark vardı:

“Biz, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yolsuzluğunu sergilemeye hazırlanırken, CHP’li Yenimahalle Belediyesi, imar değişikliğini sessizce onaylayıp ranta ortak oldu” dedi.



* * *



Tabii yine Şehir Plancıları Odası dava hazırlığına girişmişti.

“Biz dosyayı incelerken mayıs ayında bir işadamı, üst düzey bir partili aracılığıyla randevu istedi” dedi Tarık Hoca:

“Tedirgin oldum. Çünkü gelen, Ankara’da müteahhitlik, arsa alım satım işleri yapan, siyasetle de uğraşan bir işadamıydı. Tuzak olabileceği korkusuyla görüşmeyi kayda aldırdım. İşadamı, Çayyolu’ndaki imar değişikliğine Şehir Plancıları Odası’nın açacağı davaya engel olmamı istedi. Karşılığında ‘Seçim çalışmalarında kullanırsınız’ diyerek maddi destek vaat etti. İşadamının çabası anlaşılır da, bizim siyasilerin aracılığını hazmetmek zor”.

Olayı hemen Kılıçdaroğlu’na bildirmiş Şengül:

Gönderen parti yöneticisinin adını da vererek “Ben bu tür davalar açtığım için CHP İl Başkanlığı’na seçildim” demiş:

“Sizce desteği alıp bunu görmezden mi geleyim; yoksa mücadele mi edeyim?”

Kılıçdaroğlu, “Siz doğru olanı yapın” deyip destek vermiş.



* * *



Biz görüştüğümüzde az da olsa umudu vardı.

Sonuç alana kadar yazmamamı rica etti.

“Ya rantı deşifre edeceğim ya da perdelemeyi...” dedi.

“Partiler belediyeleri yönetir, belediyeler partileri değil” ilkesiyle CHP Yenimahalle ilçe yönetimini değiştirdi.

Yenimahalle Belediyesi de onu devirmek için imza toplamaya başladı. Bunun üzerine Şengül “pimi çekti”; rantı ifşa edip istifasını verdi. Şimdi daha önce yaptığı gibi imar talanına karşı dava açılmasını sağlayacak.

Dün Yenimahalle Belediyesi’nin yapacağı karşı açıklamanın Kılıçdaroğlu tarafından engellendiğini öğrendik.

Özellikle belediyelerde rantların yarattığı eski alışkanlıklar kolay değişmiyor. Rant büyüdükçe koalisyon da büyüyor.

“Deniz Feneri’nin yanında bu ne ki” diyebilirsiniz.

Ama onunla mücadele edebilmek için CHP’nin kirli kokularda çok daha hassas olması, net tavır alması gerekiyor.





NOT: Bu yazıyı yazdıktan sonra CHP sözcüsü, Şengül’ün iddialarını araştıracaklarını açıkladı. Sevindirici bir gelişme.