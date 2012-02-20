Ankara Caz'ın son konseri Laço Tayfa'dan

T24 - Ankara Caz Festivali bu hafta sona eriyor.

İşte festivalin son haftasının performansları;

23 Şubat Cumartesi akşamı JW Marriot Otel Balo Salonu’nda Kerem Görsev, ‘American Song Book’ ile sahne alıyor. Therapy albümü Grammy’e aday gösterilen Görsev’e, En Başarılı Caz Vokalisti dalında New York Nightlife Award’u üç kez kazanan sanatçı Allan Harris eşlik ediyor.

24 Şubat Cuma akşamı Alexandre Frazao Trio, Orhan Osman - Turkophony All Stars feat Dave Weckl – Kai Eckhardt ve Weckl’ı sahne alacak.

25 Şubat Cumartesi akşamı 15. Uluslararası Ankara Caz Festivali 12. konseriyle sona eriyor. Laço Tayfa, davulcu Volkan Öktem’in festivale özel hazırladığı programla saat 20:00’de ATO Congressium’da kapanış konserini veriyor.