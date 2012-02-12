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Kültür-Sanat

15. Uluslararası Ankara Caz Festivali

15. Ankara Caz Festivali ile 25 Şubat'a kadar devam edecek...

12 Şubat 2012 22:21

15. Ankara Caz Festivali'nin bu yılki programı 2 Şubat 2012'de ''Cazın Nabzı'' teması ile başladı. Ankara Caz Derneği’nin yıl içinde yaptığı en büyük etkinlik olan festival,  LEO Etkinlik Yönetimi ve İletişim tarafından gerçekleştiriliyor.

İşte Ankara Caz Festivali'nden yapılan etkinlik açıklaması:

Festivalde, 2 Şubat- 25 Şubat 2012 tarihleri arasında birbirinden ünlü isimler sahne alacak.  Festivalin gelenekselleşmiş açılış ve protokol konserini, her sene olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası verecek. Orkestraya Türk caz davulcularının en önemli isimlerinden Durul Gence eşlik ediyor. Okay Temiz Project, Burhan Öcal Tuluğ Tırpan Duo ve Volkan Öktem feat. Laço Tayfa Türk cazının davul – perküsyon projeleri olarak festivalde yer alıyor. İtalyan ve Afrikalı müzisyenlerden oluşan perküsyon grubu Odwalla, Avusturya’dan Michaela Rabitsch&Robert Pawlik Quartet   performanslarını sergileyecekler. Türk, Alman ve Hintli müzisyenlerden oluşan Tamburi Mundi Project: The Rhythms in Dialogue farklı kültürlerden ritimleri özgürce sentezleyen bir projeyle izleyenlerin karşısında olacak.  Kerem Görsev Trio & Allan Harris, albümlerindeki parçalardan oluşan bir konserle festivalde yer alıyorlar. Bu seneki festivalin kaçırılmaması gereken konserlerinden biri de Turkophony Allstars feat. Dave Weckl. Buzuki Orhan olarak da bilinen Orhan Osman’ın Anadolu ritimlerini ön plana alarak yaptığı besteleri Dünya’nın çeşitli yerlerinden müzisyenlerle yorumladığı projede davulda Dave Weckl, bas gitarda Kai Eckhart, akustik ve elektro gitarda Chris Paul Robinson, klarnette Stavros Pazarentsis, neyde Serkan Bağkesen var.

8 Şubat 2012'deki program için iptal açıklaması:

8 Şubat 2012 Çarşamba günü  ODTÜ K.K.M  Salonun da yapılacak olan Okay Temiz Project feat. Doudou  N’diaye Rose and Yamar Thiam  konseri iptal edilmiştir.

FESTİVAL PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

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