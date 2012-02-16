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Kültür-Sanat

Ankara Caz Festivali'nde bugün kimler sahne alacak?

25 Şubat'a kadar devam edecek festivalde caz sanatçıları Başkent'in konuğu oluyor...

16 Şubat 2012 15:53

 

 
T24 - Türk caz müziğinin yurt dışında tanınması için önemli bir rol oynayan 15. Uluslararası Ankara Caz Festivali başkentte devam ediyor.
 
25 Şubat'a kadar devam edecek festival kapsamında, bu akşam Tamburi Mundi-Project: The Rhythms'in Dialogue, ODTÜ KKM-A Salonu; Odwalla, ODTÜ KKM-Kemal Kurdaş Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.
 
17 Şubat'ta dünyaca ünlü piyanist Michiel Borstlap, son albümü Blue ile 18 Şubat'ta Ferit Odman New York'ta kaydettiği 2. albümü Autumn in New York ile Hacettepe M Salonu'nda sahne alacak. Bu konserde, Odman'a Amerikalı ünlü saksafoncu Vincent Herring eşlik edecek.
 
Festivalin son haftası, 23 Şubat'ta JW Marriott Hotel Balo Salonu'nda Kerem Görsev Trio & Allan Harris konseriyle başlayacak. 24 Şubat'ta Türk Amerikan Derneği'nde Portekizli grup Alexandre Frazão "TGB Project" ile festival devem edecek. Aynı gün Orhan Osman Turkophony All Stars, Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak. 25 Şubat'ta festivalin kapanış konserini aynı mekanda Volkan Öktem ve Laço Tayfa verecek.
 
 

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