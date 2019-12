Ankara Caz Festivali sürüyor

T24- T24’ün de basın sponsorları arasında yer aldığı 14. Ankara Caz Festivali, birbirinden önemli grupları caz severlerle buluşturmaya devam ediyor. 25 Şubat’a kadar sürecek 4 haftalık caz maratonunun ikinci haftasında akustik basın Türkiye’deki ve dünyadaki yetkin temsilcilerinden biri olan Volkan Hürsever Quartet, Hediye adlı projesiyle 12 Şubat Cumartesi saat 20:30’da ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Kemal Kurdaş Salonu’nda sahne alacak

Festivalin tam programı şöyle:

10 Şubat Perşembe Bilkent Konser Salonu

Andrea Alberti Quarteto Mediterraneo grubu İtalyan Kültür Merkezi’nin desteğiyle Bilkent Üniversitesi Konser Salonu’nda saat 20:30’da sahne alacak. Akdeniz ritimleriyle cazın buluşacağı bu konserde grubun dingin melodileri dinleyicileri Akdeniz sahillerinde bir gezintiye çıkarıyor. Andrea Alberti Quartetto Mediterraneo ünlü Mediterranean Orchestra’nın bir grubu. Quartet, caz müziğin İtalya’daki en ilginç solistlerinden oluşuyor.

11 Şubat Cuma ODTÜ KKM

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 19:00’da Meteksan Savunma A.Ş’nin desteğiyle Erdinç Aktuğ Project yer alıyor. Erdinç Aktuğ Project 14. Uluslararası Ankara Caz Festivali’ne genç kuşak caz müzisyenlerinin yer aldığı ve etnik melodiler ve modern caz temalarının homojen bileşiminden oluşan Breathless adlı çalışması ile katılıyor.

Aynı gün saat 20:30’da Yıldız İbrahimova & Ivo Papasov Balkanatolia Project konserleri gerçekleşecek. Balkanatolia 2 albümünün de habercisi olan ve Koç Savunma ve HAVELSAN sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu konserde İbrahimova, Balkanların ateşli klarnet virtüözü Ivo Papasov ile buluşuyor. İnanılmaz bir doğaçlama yeteneğine sahip vokal sanatçısı Yıldız İbrahimova ve Ivo Papasov’a piyanoda Jivko Petrov, akustik basta Vesselin Vesselinov ve davulda Hristo Yotsov eşlik edecek.

12 Şubat Cumartesi ODTÜ KKM

Akustik basın Türkiye’deki ve dünyadaki yetkin temsilcilerinden biri Volkan Hürsever Quartet Hediye adlı projesiyle sahne alacak. British Airways’in desteklediği konser 12 Şubat Cumartesi saat 20:30’da ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Kemal Kurdaş Salonu’nda. Volkan Hürsever festivale piyanoda Burçin Büke, saksofonda Engin Recepoğulları ve davulda Volkan Öktem’den oluşan grubuyla katılıyor.

16 Şubat Çarşamba CERMODERN

Genç Ankara’lı müzisyenlerinden oluşan Onur Aymergen Quartet, modern caz ve Avrupa cazı öğelerini kullanarak özgünlüğüyle kendini gösteriyor. Konser, CER MODERN’in mekan desteğiyle saat 20:00’da. Festivalde farklı bir konser izlemek isteyenler bu grubu kaçırmamal Onur Aymergen, saksofonda Onur Yüce, bas gitar ve trombonda Ekin Eti, davulda Akın Bağcıoğlu’ndan oluşan grubu ve Eren Alkan’ın sahne ve ışık tasarımıyla izleyicilerin karşısında olacak.





17 Şubat Perşembe BİLKENT KONSER SALONU

Polonyalı usta piyanist Janusz Oleyniczak Polonya Büyükelçiliği ve FNSS’nin katkılarıyla Bilkent Üniversitesi Konser Salonunda saat 20:30’da müzikseverlerle buluşacak. Ödüllü müzisyenin parmaklarıyla hayat bulan huzur dolu notalara kendinizi bırakacağınız muhteşem bir konsere hazır olun. Polonya Büyükelçiliği’ne, Bilkent Üniversitesi Konser Salonu’nda düzenlenecek konsere desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.





18 Şubat Cuma ODTÜ KKM

Matias Schriffel ve Bodek Janke’den oluşan Fanfarov grubu dünyanın çeşitli köşelerinden nefesli ve vurmalı enstrümanları buluşturarak festival izleyicilerine masalsı bir konser verecek. Yerel kültürlerin etkilerinin her türlü kombinasyonunun zenginleştirdiği bu müzik ziyafeti 18 Şubat Cuma ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 19:00’da Goethe Institut ve EADS International’ın sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Bu konserin ardından yine ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20:30’da dünyaca ünlü caz piyanisti Mulgrew Miller Trio feat. Tim Green sahne alıyor. Festival izleyicileri kendi jenerasyonunun en fazla kayıt yapan piyanisti olarak kabul edilen Mulgrew Miller ve son dönem caz müziğinin en parlak saksofoncularından Tim Green’i A.B.D. Büyükelçiliği’nin desteğiyle aynı sahnede görme fırsatı bulacaklar. Mulgrew Miller ve Tim Green bas gitarda Ivan Taylor ve davulda Rodney Green ile sahne alacak.

19 Subat Cumartesi BİLKENT OTEL

Türkiye’de Latin müziği denince akla ilk gelen isimlerden Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars 19 Şubat’ta Bilkent Otel’in balo salonunda BOEING Company sponsorluğunda dinleyicileriyle buluşacak; sıcak ve dinamik Akdeniz ezgileriyle keyifli bir performans sunacak.

Aynı gece caz severler Avusturya asıllı New York’lu piyanist Walter Fischbacher’in ekibi Phishbacher New York Electric Trio’nun Beatles parçalarından Latin cazına kadar uzanan renkli repertuarını If Performance Hall’da dinleme fırsatı bulacaklar. Avusturya Büyükelçiliği’nin desteğiyle festivale katılan grubun performansı için kapı açılışı saat 20:00’de, başlangıç saati ise 22:00.

23 Şubat Çarşamba Türk - Amerikan Derneği

TAD salonunda saat 20:30’da Alper Yılmaz Project konser verecek. Ankara-Amerika hattında bir besteci, yetkin bir basçı Alper Yılmaz’ın besteleri usta müzisyenlerin caz, klasik müzik, elektro-akustik ve deneysel müzik tınılarının harmanlandığı bir repertuarla izleyicilerin karşısında olacak. Konser Türk Amerikan Derneği’nin mekan desteği, TURMAKS ve ALKE İNŞAAT’ın sponsorluğunda gerçekleşecek.

24 Şubat Perşembe Bilkent konser Salonu

Fransız Jean Loup Longnon Big Band ve ona eşlik edecek Türkiye’nin en önemli caz vokallerinden Sibel Köse’nin performansıyla zenginleşecek. Bu enerji dolu ve keyfli konser Fransız Kültür Merkezi ve DURANCE’ın katkılarıyla Bilkent Üniversitesi konser salonunda saat 20:30’da.

25 Şubat Cuma Hacettepe M Salonu

Portekizli en önemli caz vokallerinden Maria João ve piyanist Mário Laginha kendi bestelerinin ve caz standartlarının ikilinin özgün tarzında yorumlarının yer aldığı son projeleri “Chocolate” ile festival izleyicilerine kaçırılmaması gereken bir konser vaat ediyor.

Maria João & Mário Laginha Quintet 25 Şubat’ta Hacettepe Üniversitesi M Salonu’nda saat 20:30’da NUROL Holding’in desteğiyle sahne alıyor. İkili, 12. albümleri “Chocolate” ile dinleyicilerini bir kez daha şaşırtacak.