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Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın otobüs şoförü alacak

19 Nisan 2022 16:45

T24 Editoryal

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın otobüs şoförü alacağını duyurdu.  Adayların; 19-29 Nisan 2022 tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

2019 yılından bugüne kadar 21 kadın otobüs şoförünü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, “Güçlü Kadınlarla Güçlü Yarınlara” sloganıyla Ankara’da toplu ulaşımda kadın şoför sayısını artırmayı hedefliyor.

19-29 Nisan 2022 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile otobüs şoförü olmak isteyen adayların, 19-29 Nisan 2022 tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığına başvurması istenirken, “(0312) 507 11 88” ya da “(0312) 507 11 12” telefon numarasından da ayrıntılı bilgi alınabilecek. (ANKA)

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