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Yaşam

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk Anıtı yıkıldı' iddiasına ilişkin açıklama

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Meydanı ve Anıtı ile önündeki havuzun tadilattan geçirildiği ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi

15 Eylül 2017 00:58

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı iddialarını yalanladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Meydanı ve Anıtı ile önündeki havuzun tadilattan geçirildiği, havuz kısmı, fıskiye sistemi ve mermerleri yenileme çalışmalarının halen sürdüğü ifade edildi.

Anıt üzerindeki yazıların sökülemeyecek şekilde yeniden yazılacağı, yenileme çalışmalarının yaklaşık iki ay süreceği belirtildi.

TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

 

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