Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Vandalizm Müzesi' kuracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gezi olayları sırasında zarar gören kamu mallarının sergilendiği "Vandalizm Müzesi" kuracak.

Hürriyet gazetesinden Oğuz Demir'in haberine göre, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, zarar verilen bir otobüsün önünde zafer işareti yapan 3 genç için “Tüküreyim böyle zaferin içine” dedi. Melih Gökçek, 1994’te de müstehcen bularak Altınpark’tan kaldırttığı ‘Periler Ülkesinde’ isimli heykel için de “Böyle sanatın içine tükürürüm” diyerek tepki göstermişti.

Büyükşehir Belediye Meclisi, önceki günkü toplantısında Gezi Parkı eylemleri sırasında zarar gören kamu mallarının sergileneceği bir Vandalizm Müzesi açılması kararlaştırıldı. AKP’nin önergesi, CHP ve MHP’li üyelerin ‘hayır’ oyuna karşın oyçokluğuyla Meclis’ten geçti.

Müzenin yeri olarak da Akköprü metro istasyonunun önündeki alan belirlendi. Toplantıda CHP ve AKP'li Meclis üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

Gökçek, eylemler sırasında zarar verilen bir belediye otobüsünün önünde zafer işareti yapan 3 gencin fotoğrafını göstererek, “Ellere bakın, zafer işareti yapıyor. Neyin zaferini kazandınız? Arkadaki aracı perişan ettiniz, Milletin malını yak, şu hale getir. Sonra zafer işareti yap. Tüküreyim böyle zaferin içine” dedi.

Kamuya ve özel şahsa ait tahrip edilen mallardan üzüntü duyduğunu dile getiren CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Çatak ise, “Bu tahrik edici davranışlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. İlla bunu yapacağız, bu müzeyi kuracağız diyorsanız o zaman buraya Ethem Sarısülük’ün de bir heykelini dikin” diye konuştu.