Ankara Büyükşehir Belediyesi Telegram'da: "Sosyal ağlarımızı genişletiyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Telegram'a katıldığını duyurdu.

Facebook, WhatsApp kullanıcılarına kabul etme zorunluluğu bulunan bir bildirim gönderdi. Kişisel bilgilerin Facebook ve şirketleri tarafın kullanılmasını da içeren yeni koşulları kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesapları, 8 Şubat sonrası silinecek.

Belediyeden şu açıklama yapıldı:

"T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal ağlarımızı genişletiyoruz. Faaliyetlerimizi anlık olarak paylaşacağımız TELEGRAM kanalımıza abone olmayı unutmayın."

TIKLAYIN: Ekrem İmamoğlu Telegram'da



TIKLAYIN: Facebook ile veri paylaşımı yapacağını duyuran WhatsApp düşüyor, Telegram ve Signal yükseliyor