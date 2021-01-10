Ekrem İmamoğlu Telegram'da

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Telegram kanalına katılım için davette bulundu.

Facebook, WhatsApp kullanıcılarına kabul etme zorunluluğu bulunan bir bildirim gönderdi. Kişisel bilgilerin Facebook ve şirketleri tarafın kullanılmasını da içeren yeni koşulları kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesapları, 8 Şubat sonrası silinecek.

İmamoğlu sosyal medya hesabından Telegram kanalına katılım için davette bulundu.

İmamoğlu mesajında "Bu aralar birçok kişiye ... #telegrama katıldı bildirimi geliyor. Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilir, İstanbul ile ilgili gelişmeleri ve bilgilendirmeleri buradan da takip edebilirsiniz.." dedi.