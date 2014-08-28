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Politika

Ankara Belediyesi, personelini mavi otobüslerle Erdoğan'ı karşılamaya götürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bazı AKP'li belediyeler personellerini mavi otobüslerle Erdoğan'ı karşılamaya götürdü

28 Ağustos 2014 21:44

Yıldız Yazıcıoğlu

12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Tayyip Erdoğan yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinin ardından istirahat etmek amacıyla Başbakanlık Resmi Konutu’na gelen Erdoğan’ı Cinnah Caddesi boyunca ve Atakule civarında ellerinde Türk bayrakları bulunan çok sayıda vatandaş karşıladı. 

AKP’den seçilen Melih Gökçek’in yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları ile AKP'li ilçe belediyeleri Keçiören ve Altındağ'da çalışan belediye personelini mavi otobüslerle karşılama etkinliğine taşıdığı belirtildi. Personele "Erdoğan'ı Çankaya'ya uğurlama görevi" sonrasında ise izin verildiği ifade edildi. Üzerlerinde "199 Servis" yazılı mavi otobüsler Erdoğan'ın Başbakanlık Resmi Konutu'na girmesi ardından vatandaşları gruplar halinde topladı.

 

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