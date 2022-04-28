Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Togo Kuleleri için yıkım kararı

Ankara'da uzun süre gündemden düşmeyen TOGO Kuleleri'ne ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yıkım kararı çıktı. Oylamaya AKP'li ve MHP'li üyeler katılmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski CHP milletvekili Sinan Aygün tarafından yaptırılan ve mühürlü bulunan TOGO Kuleleri'ne ilişkin encümen kararının alındığı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda TOGO Kuleleri için yıkım kararı alındı.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"TOGO Kulelerine ilişkin encümen kararının alınacağı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı.

Belediye Meclisi’nde emsalin 1.5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Partili ve MHP’li üyeler katılmadı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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