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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Togo Kuleleri için yıkım kararı

Oylamaya AKP'li ve MHP'li üyeler katılmadı

28 Nisan 2022 17:41

Ankara'da uzun süre gündemden düşmeyen TOGO Kuleleri'ne ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yıkım  kararı çıktı. Oylamaya AKP'li ve MHP'li üyeler katılmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski CHP milletvekili Sinan Aygün tarafından yaptırılan ve mühürlü bulunan  TOGO Kuleleri'ne ilişkin encümen kararının alındığı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda TOGO Kuleleri için yıkım kararı alındı.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"TOGO Kulelerine ilişkin encümen kararının alınacağı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ Başkanlığında gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı.

Belediye Meclisi’nde emsalin 1.5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Partili ve MHP’li üyeler katılmadı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TIKLAYIN - Danıştay, TOGO Kuleleri'yle ilgili kararını verdi: Yıkılacak

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