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Politika

Ankara Barosu, T.C. ibaresini kaldıran yönetmeliğin iptali için dava açtı

Ankara Barosu, Devlet Nişanından Atatürk ve T.C ibaresini kaldıran yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı

09 Kasım 2013 02:34

Ankara Barosu, Devlet Nişanından, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve T.C ibraresini çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

Ankara Barosu, Devlet Nişanından Atatürk ve T.C ibaresini kaldıran yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 05 Kasım 2013 tarih , 28812 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliköe göre Devlet Nişanından, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve T.C ibraresini çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek davanın dilekçesinde, “Her Devlet kurucusu ile anılmayı tarihinin ayrılmaz bir parçası ve onur vesilesi olarak değerlendirir. Kurucusunu yok sayan bir devlet tarihini ve geçmişini de inkar etmiş olacaktır" denildi.

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