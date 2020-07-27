Ankara Barosu'ndan 'hilafet çağrısı' için suç duyurusu: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır

Ankara Barosu, Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapmasına ilişkin ilgililer hakında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Baro, gazeteci Abdurrahman Dilipak, Kemal Özer ve savcılık tarafından tespit edilecek isimler hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kanunlara uymamaya tahrik' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır"

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği bu gerçekliğe rağmen “hilafet” çağrısında bulunmak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır.

"Baromuzca en temel değerlerimize yapılan bu saldırının sorumlularına, vatandaşı oldukları ülkenin temel niteliklerini, o ülkenin anayasası ve kanunları ile hatırlatmak için suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyuna saygı ile arz ederiz."

Ne olmuştu?

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı.