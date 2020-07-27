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Ankara Barosu'ndan 'hilafet çağrısı' için suç duyurusu: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır

Suç duyurusunda 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kanunlara uymamaya tahrik' gerekçe olarak gösterildi

27 Temmuz 2020 17:11

Ankara Barosu, Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yapmasına ilişkin ilgililer hakında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Baro, gazeteci Abdurrahman Dilipak, Kemal Özer ve savcılık tarafından tespit edilecek isimler hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kanunlara uymamaya tahrik' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır"

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği bu gerçekliğe rağmen “hilafet” çağrısında bulunmak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır.

"Baromuzca en temel değerlerimize yapılan bu saldırının sorumlularına, vatandaşı oldukları ülkenin temel niteliklerini, o ülkenin anayasası ve kanunları ile hatırlatmak için suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyuna saygı ile arz ederiz."

Ne olmuştu?

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı.

Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet çağrısı' yaptı. Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan sayısını Abdurrahman Dilipak yorum yapmadan paylaştı. Derginin kapağında, "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" sözlerine yer verildi.

27 Temmuz tarihli sayısının kapağında, "Hilafet için toparlanın" ifadesi taşınan Gerçek Hayat adlı derginin Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, "Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provakasyon sayılıyor?" dedi.

TIKLAYIN - 'Hilafet çağrısı' yapan derginin Genel Yayın Yönetmeni: Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provokasyon sayılıyor?

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