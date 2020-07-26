'Hilafet çağrısı' yapan derginin Genel Yayın Yönetmeni: Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provokasyon sayılıyor?

27 Temmuz tarihli sayısının kapağında, "Hilafet için toparlanın" ifadesi taşınan Gerçek Hayat adlı derginin Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, "Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provakasyon sayılıyor?" dedi.

Mustafa Albayrak'ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer'in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı. Derginin kapağına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken, AKP'li Mehmet Metiner de tepki gösterenler arasında yer aldı ve kapağın bir siyasi sabotaj olduğunu savundu.

"Ayasofya'nın açılışından sonra bizim mahalleden birilerinin hilafeti bu şekilde gündemleştirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetine yönelik bir siyasi sabotaj demek" diyen Metiner, "Hilafet; dinsel değil tarihseldir. Demokratik Cumhuriyet tercihinden şaşmamak lazım. Sonuç hüsran olur" ifadelerini kullandı.

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Derginin genel yayın yönetmeni: Bazı kimseler provakasyon yaptığımızı iddia etmiş

Derginin genel yayın yönetmeni Kemal Özer, tepkilere Twitter'dan paylaştığı mesajla yanıt verdi.

"Bazı kimseler aceleci davranıp Gerçek Hayat'ın pazartesi çıkacak sayısının muhtevasına bakmadan sadece kapağı üzerinden provakasyon yaptığımızı iddia etmiş…" diyen Özer, "Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provakasyon sayılıyor?" diye sordu.

"Nasıl Avrupa bir araya gelip bir birlik kurmuşsa, nasıl ki başkaları benzerlerini yapmışsa Dergimiz İslam ülkelerinin bir araya gelmelerini talep etmektedir" diyen Özer şu ifadeleri kullandı:

"Bu da herkesin en temel hakkıdır. Çağrımızın her hangi bir ülke ile alakası yoktur. Yarın dergiyi alıp okuduktan sonra yazdıklarınızı gözden geçireceksiniz. Unutulmamalıdır ki hilafet sadece bir makam değil İslam ümmetinin birliği, birlikteliği, dayanışması demektir."

Özer paylaşımlarında derginin 27 Temmuz'da çıkacak içeriğine de yer verdi.