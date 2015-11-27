Ankara Barosu: Dündar ve Gül, muhalif basına gözdağı vermek için tutuklandı

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" iddialarıyla tutuklanmasını gazetecilere gözdağı verme olarak değerlendirdi. Ankara Barosu Başkanlığı olarak iki gazetecinin “derhal” serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirten Canduran, Dündar ve Gül hakkındaki geçen mayıs ayında başlatılan soruşturmanın iki genel seçim nedeniyle uyutulduğunu savundu.

Hakan Canduran, Suriye'ye giderken Adana'da durdurulan MİT'e ait TIR'larda yapılan aramaya ilişkin fotoğraf ve görüntüleri haberleştiren Erdem Gül ve haberi yayınlayan Can Dündar'ın, söz konusu haber yayınlandıktan altı ay sonra adliyeye ifadeye çağrılıp tutuklandığını anımsattı.

“Seçim ayarlı operasyon”

Canduran, "Her şeyden önce bilinmelidir ki Dündar ve Gül'ün söz konusu haber yayınlandıktan ve o haberle ilgili soruşturma başlatıldıktan altı ay sonra ifadeye çağırılıp tutuklanması, hükümetin seçim ayarlı bir operasyonudur.

Anlaşılmaktadır ki geçen mayıs ayında başlatılan soruşturma, bu süreçte yapılan iki genel seçim nedeniyle uyutulmuş; iktidar partisi son seçimden galip çıkınca ısıtılmış ve iki gazeteci hapsedilmiştir" dedi.

Türkiye'nin dün demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün daha yaşadığını belirten Canduran, "Türkiye, dün itibariyle suç işleyenlerin değil, o suçu haber yapan gazetecilerin tutuklandığı bir ülkedir. İktidar partisi ve onun yargıdaki uzantıları, iki gazeteciyi muhalif basına gözdağı vermek için cezaevine göndermiştir" diye konuştu.

Türkiye'de artık ne demokrasiden ne basın özgürlüğünden ne de bağımsız ve tarafsız yargıdan söz edilebileceğini kaydeden Canduran, "Ankara Barosu Başkanlığı olarak Can Dündar ve Erdem Gül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; muhalif haber yapmak dışında suçu bulunmayan iki gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.