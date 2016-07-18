Ankara Adliyesi'nde operasyon; silahlı bir kişi etkisiz hale getirildi

Ankara Adliyesi'ne silahlı kişilerin geldiği iddiası üzerine özel harekatçılar alarma geçti. 1 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara Adliyesi'nin bulunduğu cadde üzerinde silahlı bir kişinin adliyeye doğru hareket ettiği iddiası üzerine Özel Harekatçılar harekete geçti. Özel Harekata ait zırhlı araçlar yola çıktı.
Çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları uzaklaştırıldı.
Çankırı Caddesi Ulus'ta araç içerisinde bir kişinin etrafa ateş açarak ilerlediği belirlendi. Yunus ekiplerinin silahlı kişiyi öldürdüğü bilgisi iletildi.