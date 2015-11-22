Başbakanlık kaynakları: "40 bin Türkmen Türkiye'ye yürüyor" iddiası doğru değil, sıfır noktasına 507 aile geldi

Bayırbucak bölgesinde Suriye Ordusu'nun Rusya'nın hava desteğiyle sürdürdüğü operasyonlar nedeniyle kaçan 40 bin Türkmen'in Türkiye sınırına yürüdüğü iddiası Başbakanlık kaynakları tarafından yalanlandı. Üst düzey yetkililer sınırın sıfır noktasına 507 ailenin geldiğini, Hatay-Yayladağ'ın karşısındaki Yamadi Kampı'na 5 bin ila 5500 kişinin geldiğini söyledi.

Başbakanlık kaynakları, erkeklerin kadın ve çocukları bıraktıktan sonra savaşmaya döndüklerini belirterek, Türkmen Dağı'nın düştüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başbakanlık kaynaklarının Bayırbucak'taki son durumla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

- 40 bin kişinin Bayırbucak bölgesinden veya Türkmendağı’ndan Türkiye’ye doğru yürüdüğü iddiası doğru değil.

- Rus bombardımanı ve çetelerin ilerlemesi sonrasında sınırımızın sıfır noktasında, Hatay-Yayladağ tarafında Yamadı kampında 5 bin-5500 civarı kişi gelmiştir. (Daha önceki dönemlerde bu bölgeye gelenleri de eklediğimizde toplamda 14 bin civarı kişi Yamadi Kampı'nda bulunmaktadır).

- Sıfır noktasına Gelen Türkmenlerin sayısı: 507 aile. Toplamda 2 bin kişi Türkmen dağı bombalanınca gelen kişi sayısıdır.

- Erkekler, çocuklarını ve eşlerini bırakıp, savaşmak için geri dönmüştür.

- Kürt Dağı'ndan gelen kişi sayısı 2 bin-2500 civarında. Büyük bir kısmı Arap kökenli.

- İnsani yardım çalışmaları devam ediyor. Başbakanlık, AFAD ve Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda acil ihtiyaçların tamamı karşılandı. Çalışmalarda STK’lar ve Türk Kızılay’ı yer almakta, UNİCEF destek vermektedir.

- Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak ülkemize yönelebilecek nüfus hareketlerine karşı sınırın sıfır noktasında; kayıt kabul, sağlık, iaşe, güvenlik hizmetleri için tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları hazır hale getirilmiştir.

- İlk etapta 510 çadır dağıtıldı. Dağıtılan çadır sayısının 1000’e varması bekleniyor. 2 bin adet aile hijyen kiti dağıtımı başladı ve olay bölgesine sevkedildi.

Siyasi ve askeri durum

- Stratejik değeri bulunan iki tepenin(Kızıldağ ve Zahiye Dağı ) Esed rejimi güçlerince ilk etapta ele geçirilmesi ve bombalamalar bir kriz durumu oluşturmuştur. Fakat Türkmen Dağı'nın düştüğü iddiası doğru değildir.

- Hatta dün gece itibariyle Zahiye Dağı Türkmen güçlerinde geri alınmıştır. Bununla beraber, bombardımanlardan dolayı sıkıntılı durum devam etmektedir.

- Türkmen bölgesinde çatışmalar devam etmektedir.

Sivil halka ne kadar yardım gönderildi?

Bugüne kadar Başbakanlık AFAD koordinasyonunda, 20 bin Türkmen soydaşımız 4 barınma merkezinde misafir edilmekte, tüm insani ihtiyaçları karşılanmaktadır. Sıfır noktası insani yardımlar kapsamında da Suriye’deki sivil halka bugüne kadar toplamda 1.136.383.787 TL değerinde 18.695 araç insani yardım göndermiştir.