Bayırbucak Türkmenleri için stratejik öneme sahip Kızıldağ da düştü!

Suriye’de Bayırbucak bölgesinde Esad rejimine bağlı güçlerle Türkmen birlikleri arasındaki şiddetli çatışmalar yer yer devam ederken, Türkmenler açısından son derece stratejik öneme sahip Kızıldağ, Esad ordusunun eline geçti. Kızıldağ’ın savunması sırasında Türkmen komutan Zekeriya Abdullah da yaşamını yitirdi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan'a konuşan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kızıldağ’ın cumayı cumartesiye bağlayan gece rejim güçlerinin eline geçtiğini doğruladı. Kızıldağ’ın savunması sırasında bölgedeki sahadan sorumlu Türkmen komutan Zekeriya Abdullah da yaşamını yitirdi. Türkmen birliklerinin Kızıldağ’ı geri almak için hazırlık yaptığını belirten Mustafa, Bayırbucak’ta Avanlı, Fırınlı ve Ramanlı cephelerinde ise Türkmen direnişinin devam ettiğini söyledi.

Rusya ve Hizbullah faktörü

Mustafa, Kızıldağ’ın düşmesinde Rusya’ya ait savaş uçaklarının bombardımanı ile Hizbullah güçlerinin karadan verdikleri desteğin önemli rol oynadığını belirtti. Bombardımandan sonra Suriye ordusunun helikopterle Kızıldağ’a yakın tepelere asker indirdiği, askerlerin topçu ve füze atışları sonrası Kızıldağ’ı ele geçirdiği bildirildi. Çatışmalarda ölü ve yaralı sayısında net bilgiye sahip olamadıklarını belirten Mustafa, “Şehitlerimiz ve yaralılarımız artıyor diyebilirim” dedi.

Stratejik açıdan önemli

Kızıldağ’ın stratejik önemini, “Bu dağdan tüm ovayı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz yere rahatlıkla saldırabilirsiniz. Kızıldağ, Türkmen Dağı için de büyük öneme sahip bir yer” diye anlatan Mustafa, bölgeden Türkiye sınırına doğru göç başladığını belirtti. Mustafa, “İnsanların şu an için Türkiye tarafına geçeceğini düşünmüyorum. Yayladağ’ın karşısında Suriye içindeki kamplara gidiyorlar” dedi.

Sınırda hazırlık başladı

AFAD yetkilileri Türkiye sınırına şu an itibariyle yüksek sayıda insanın yığılmadığını ve sınırdan geçiş olmadığını belirterek, Hatay-Yayladağı’nın karşısında Suriye içindeki kampta gereken önlemlerin alındığını söyledi. Kampa 600’den fazla çadır, battaniye ve yatak, ekmek ve diğer gıda maddelerinin taşındığı bildirildi.