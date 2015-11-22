T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayırbucak Türkmenleri için stratejik öneme sahip Kızıldağ da düştü!

Esad güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle Türkmen birliklerine yönelik operasyonlarını artırarak sürdüyor...

Görsel: Star gazetesi

22 Kasım 2015 11:59

Suriye’de Bayırbucak bölgesinde Esad rejimine bağlı güçlerle Türkmen birlikleri arasındaki şiddetli çatışmalar yer yer devam ederken, Türkmenler açısından son derece stratejik öneme sahip Kızıldağ, Esad ordusunun eline geçti. Kızıldağ’ın savunması sırasında Türkmen komutan Zekeriya Abdullah da yaşamını yitirdi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan'a konuşan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kızıldağ’ın cumayı cumartesiye bağlayan gece rejim güçlerinin eline geçtiğini doğruladı. Kızıldağ’ın savunması sırasında bölgedeki sahadan sorumlu Türkmen komutan Zekeriya Abdullah da yaşamını yitirdi. Türkmen birliklerinin Kızıldağ’ı geri almak için hazırlık yaptığını belirten Mustafa, Bayırbucak’ta Avanlı, Fırınlı ve Ramanlı cephelerinde ise Türkmen direnişinin devam ettiğini söyledi.

 

Rusya ve Hizbullah faktörü

 

Mustafa, Kızıldağ’ın düşmesinde Rusya’ya ait savaş uçaklarının bombardımanı ile Hizbullah güçlerinin karadan verdikleri desteğin önemli rol oynadığını belirtti. Bombardımandan sonra Suriye ordusunun helikopterle Kızıldağ’a yakın tepelere asker indirdiği, askerlerin topçu ve füze atışları sonrası Kızıldağ’ı ele geçirdiği bildirildi. Çatışmalarda ölü ve yaralı sayısında net bilgiye sahip olamadıklarını belirten Mustafa, “Şehitlerimiz ve yaralılarımız artıyor diyebilirim” dedi.

 

Stratejik açıdan önemli

 

Kızıldağ’ın stratejik önemini, “Bu dağdan tüm ovayı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz yere rahatlıkla saldırabilirsiniz. Kızıldağ, Türkmen Dağı için de büyük öneme sahip bir yer” diye anlatan Mustafa, bölgeden Türkiye sınırına doğru göç başladığını belirtti. Mustafa, “İnsanların şu an için Türkiye tarafına geçeceğini düşünmüyorum. Yayladağ’ın karşısında Suriye içindeki kamplara gidiyorlar” dedi.

 

Sınırda hazırlık başladı

 

AFAD yetkilileri Türkiye sınırına şu an itibariyle yüksek sayıda insanın yığılmadığını ve sınırdan geçiş olmadığını belirterek, Hatay-Yayladağı’nın karşısında Suriye içindeki kampta gereken önlemlerin alındığını söyledi. Kampa 600’den fazla çadır, battaniye ve yatak, ekmek ve diğer gıda maddelerinin taşındığı bildirildi.

ETİKETLER

haritabayırbucaktürkmenlersuriyesınırkızıldağdüştürusyaesad güçlerimuhalifler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24