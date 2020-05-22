ANKA'dan Abdülkadir Selvi'nin 'Kılıçdaroğlu'na sabotaj' iddiasına yanıt: Her türlü baskı ve yönlendirmeyi reddeder, kimseyi de gazetecilik işimize karıştırmayız

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “19 Mayıs günü Anıtkabir’de güneş altında tek başına 18 dakika beklediği görüntüler, CHP’ye yakın ANKA ajansı tarafından servis edildi” diye yazdı, ANKA ajansı “ Her türlü baskıyı, telkini, yönlendirmeyi, manipülasyonu reddeder, kimseyi de gazetecilik işine karıştırmaz” yanıtı verdi.

Abdülkadir Selvi Hürriyyet gazetesindeki bugünkü köşesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Anıtkabir’de beklediği görüntülerinin ANKA haber ajansı tarafından servis edilmesini “CHP’de birileri Kemal Bey’i sabote mi ediyor?” ifadesiyle yorumladı.

Bu yazının ardından yazılı açıklama yapan ANKA Haber Ajansı şöyle dedi:

"ANKA'nın sahipliğinin de editoryal kadrosunun da hiçbir partiyle bağlantısı yoktur. Her kurum ve kuruluşa, siyasi yapıya eşit uzaklıktadır.

Haberin oluşum aşaması ve okura/abonelerine sunulmasına kadar her türlü baskıyı, telkini, yönlendirmeyi, manipülasyonu reddeder, kimseyi de gazetecilik işine karıştırmaz!

Yazınızda sözünü ettiğiniz Anıtkabir ziyareti haber ve görüntüsü de tamamen editoryal tercihle eksiksiz biçimde abonelere geçilmiştir.

Ancak yazınızda iddia ettiğiniz gibi CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı ile ilgili ANKA Haber Ajansı tarafından herhangi bir haber yayınlanmamıştır."

Selvi aynı yazısında ANKA Haber Ajansı'nın CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’a yakın bir grup tarafından satın alındığını belirterek "Eğer ANKA o görüntüleri servis etmese Kılıçdaroğlu’nun Anıtkabir’de düştüğü durumun kimse farkında olamayacaktı. Sanki bu yetmiyormuş gibi, ANKA aynı gün birkaç saat arayla bu kez Kılıçdaroğlu’na alınan yeni makam aracının görüntülerini yayınladı. Kılıçdaroğlu iktidarı lüks makam araçları üzerinden vurmaya çalışırken, adeta 'Bak senin bindiğin makam aracı da öyle fakir fukara işi değil, 2 trilyonluk araca biniyorsun' denildi. Algı oluşturmak için, Anıtkabir’deki yalnız adam görüntüsü ve lüks makam aracından bir kare yeter. Önceleri pek ihtimal vermiyordum ama artık 'CHP’de birileri Kemal Bey’i sabote mi etmeye çalışıyor' diye ciddi ciddi düşünüyorum" diye yazdı.