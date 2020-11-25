İsimsiz kahramanlardandı; gazeteci Gül Önet hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Ankara'da 1972 yılında kurulan ANKA Ajansı'nın çekirdek ekibinde yer alan gazeteci Gül Önet hayatını kaybetti. Önet ANKA Ajansı'nda , Altan Öymen, Uğur Mumcu, Hasan Cemal, Örsan Öymen, Uluç Gürkan, Teoman Erel, Sevgi Soysal, Müşeffer Hekimoğlu ile birlikte çalışmıştı.

ANKA Haber Ajansı kurucusu Altan Öymen, T24'e Önet'in bugün hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Öymen "Gül Önet ANKA Ajansı'nın ilk kadrosunda yer almış, kurulması ve gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Basın hayatımız için büyük bir kayıptır. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Önet ile ANKA Ajansı'nda birlikte çalışan T24 yazarı Hasan Cemal de şunları söyledi:

"1971'deki 12 Mart darbesinden sonraki birkaç yıl sevgili Gül Önet'le ANKA Ajansı'nda birlikte çalışmıştık. Çok disiplinli, çalışkan bir gazeteciydi.

Altan Öymen'in kurduğu ve yönettiği ANKA Ajansı'nda rahmetli Örsan Öymen, rahmetli Müşeffer Hekimoğlu ile birlikte üç yıl ben de çalıştım. 12 Mart askeri darbesi ile benim gibi işsiz kalan gazeteciler ANKA Ajansı çatısı altında çalışmışlardı.

Sevgili Gül Önet'in vefatına çok üzüldüm. Çocukları Ayşe ile Mehmet'e baş sağlığı diliyor, her ikisinin de acısını paylaşıyorum."

12 Mart döneminin isimsiz kahramanlarından

Gazeteci Nuri Çolakoğlu ise Önet'in 12 Mart döneminin isimsiz kahramanlarından biri olduğunu vurgulayarak "Gül bizim hapiste olduğumuz dönemde, hapiste olanların aileleri ile müthiş bir dayanışma gösterdi. Gül çok iyi yürekli bir insandı. Ben hapisteyken, yeni doğmuş oğlum ve eşime evini açtı, sahip çıktı. Çok üzgünüm..."

1972'de ANKA Ajansı'nın ilk kadrosunda yer alan Önet, daha sonraki yıllarda Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Önet ayrıca Yapı Kredi Yayınları ve Can Yayınları'nda çevirmenlik yaptı. Gül Önet'in ayrıca yazdığı "Bulmaca Sözlüğü" çok satanlar listesinde yer aldı.