'Anjiyo' ile kalp kapakçığı değiştirildi

Gaziantep'te sığırdan elde edilen kalp dokusu, 19 yaşındaki genç kızın kalp kapakçığına yeni uygulanmaya başlanan anjiyo yöntemiyle yerleştirildi.



Türkiye'de 2 özel hastanede gerçekleştirilebildiği belirtilen ''Kateter yöntemi ile pulmoner kapak değişimi''nin, bir üniversite hastanesinde ilk kez uygulandığı kaydedildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Gamze Günsever'in kalp kapakçığına, sığırdan elde edilen kapak dokusu anjiyo yöntemiyle yerleştirildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Güngürge köyünde yaşayan ve uzun yıllar çektiği rahatsızlık nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan Günsever'e, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Başpınar başkanlığındaki, Prof. Dr. Metin Kılıç ve Doç. Dr. Mehmet Kervancıoğlu'ndan oluşan ekip tarafından yaklaşık bir saat süren operasyon gerçekleştirildi.