Anıtkabir'in kafeteryası özelleştirildi

Yıllardır askerler tarafından işletilen ve geliri Anıtkabir için harcanan kafeteryanın özel bir şirkete kiralandığı bildirildi. Anıtkabir'de değişiklik özelleştirmeyle başladı. Kurulduğu günden bu yana askerler tarafından işletilen, geliri Anıtkabir ve Atatürk'ün tanıtımı için harcanan kafeterya, özel bir şirkete, Özsüt'e kiralandı.

Askeri yetkililerin yeni yönetmeliğe göre hareket ettikleri belirtildi. Kafeteryayı kiralayan şirketin sahibi, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e, 3 yıllığına en iyi teklifi verdiklerini belirtti.

“Anıtkabir tehlike altında”

Ankara'ya geldiğinde mutlaka Anıtkabir'e giden ve kafeteryasında çay içen İzmirli Sıla A. son gidişinde kafeteryada önemli değişiklikler olduğunu fark edince sevindi. Ancak, işletmenin askerlerden alınıp özel bir şirkete verildiğini öğrendi. Anıtkabir yetkililerinden de bilgi alan Sıla A., özelleştirmeye karşı “Anıtkabir tehlike altında” adıyla Facebook sayfasında imza kampanyası başlattı. Şu ana kadar 993 kişi kampanya için imza attı. Yorum yapanlar da “Atamızın rant kapısı olarak kullanılmasını istemiyoruz”, “Anıtkabir işletmesi, özelleştirilmemesi gereken, tüm Türk ulusuna ait kutsal bir mekandır” görüşlerini aktardı.

Yeni menüde fiyatlar arttı

Yeni menüye göre, bir bardak çay 1.50, kahve 2, nescafe 4, meyve suyu, ayran, simit 1.25, sütlü tatlı 8 ve tost 4 lira. Askerlerin işlettiği dönemde ise fiyatların daha düşük olduğu belirtildi ve içerde işletmeyle ilgili herhangi bir not bulunmadığı için yurttaşlar, kafeteryanın yine askerler tarafından işletildiğini sanıyor. Firma da ürünlerin ve fiyatlarının yazılı olduğu “menü”nün kapağına ve iç kısımlarına “Anıtkabir Komutanlığı” yazıp, özelleştirme olduğunu gizlemeye çalışıyor.

Askeri yetkililer Kantin Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle işletmelerin, işletme kısmının kiraya verilebileceğini, bunun ilk uygulamalarının da başladığını belirtti.

Menünün kapağında “Anıtkabir Komutanlığı” yazıyor

Kafeteryanın askerlerin işlettiği dönemde fiyatlarının daha düşük olduğu belirtildi. Firma ürünlerin ve fiyatlarının yazılı olduğu “menü”nün kapağına ve iç kısımlarına “Anıtkabir Komutanlığı” yazıp, özelleştirme olduğunu gizlemeye çalışıyor.

Anıtkabir kafeteryasını işletmeye başlayan MNU Gıda firmasının sahibi Uğur Güner, kafeteryayı 3 yıllığına en iyi teklifi vererek kiraladığını belirtti. Güner, şunları söyledi: “Karlı bir iş değil. Eğer isteyen varsa hemen devredebilirim.”

Lübnanlılar tarafından alınan Özsüt'ün, binlerce bayisinden biri olduğunu kaydeden Güner, “Başka markaların da bayiliğini yapıyorum” dedi.