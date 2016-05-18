T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anıtkabir'in kafeteryası özelleştirildi

Kafeterya, Özsüt’e kiralanmış olsa da menülerin üzerinde hâlâ "Anıtkabir Komutanlığı" yazdığı belirtildi

18 Mayıs 2016 13:13

Yıllardır askerler tarafından işletilen ve geliri Anıtkabir için harcanan kafeteryanın özel bir şirkete kiralandığı bildirildi. Anıtkabir'de değişiklik özelleştirmeyle başladı. Kurulduğu günden bu yana askerler tarafından işletilen, geliri Anıtkabir ve Atatürk'ün tanıtımı için harcanan kafeterya, özel bir şirkete, Özsüt'e kiralandı.

Askeri yetkililerin yeni yönetmeliğe göre hareket ettikleri belirtildi. Kafeteryayı kiralayan şirketin sahibi, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e, 3 yıllığına en iyi teklifi verdiklerini belirtti.

 

“Anıtkabir tehlike altında”

 

Ankara'ya geldiğinde mutlaka Anıtkabir'e giden ve kafeteryasında çay içen İzmirli Sıla A. son gidişinde kafeteryada önemli değişiklikler olduğunu fark edince sevindi. Ancak, işletmenin askerlerden alınıp özel bir şirkete verildiğini öğrendi. Anıtkabir yetkililerinden de bilgi alan Sıla A., özelleştirmeye karşı “Anıtkabir tehlike altında” adıyla Facebook sayfasında imza kampanyası başlattı. Şu ana kadar 993 kişi kampanya için imza attı. Yorum yapanlar da “Atamızın rant kapısı olarak kullanılmasını istemiyoruz”, “Anıtkabir işletmesi, özelleştirilmemesi gereken, tüm Türk ulusuna ait kutsal bir mekandır” görüşlerini aktardı.

 

Yeni menüde fiyatlar arttı

 

Yeni menüye göre, bir bardak çay 1.50, kahve 2, nescafe 4, meyve suyu, ayran, simit 1.25, sütlü tatlı 8 ve tost 4 lira. Askerlerin işlettiği dönemde ise fiyatların daha düşük olduğu belirtildi ve içerde işletmeyle ilgili herhangi bir not bulunmadığı için yurttaşlar, kafeteryanın yine askerler tarafından işletildiğini sanıyor. Firma da ürünlerin ve fiyatlarının yazılı olduğu “menü”nün kapağına ve iç kısımlarına “Anıtkabir Komutanlığı” yazıp, özelleştirme olduğunu gizlemeye çalışıyor.

Askeri yetkililer Kantin Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle işletmelerin, işletme kısmının kiraya verilebileceğini, bunun ilk uygulamalarının da başladığını belirtti.

 

Menünün kapağında “Anıtkabir Komutanlığı” yazıyor

 

Kafeteryanın askerlerin işlettiği dönemde fiyatlarının daha düşük olduğu belirtildi. Firma ürünlerin ve fiyatlarının yazılı olduğu “menü”nün kapağına ve iç kısımlarına “Anıtkabir Komutanlığı” yazıp, özelleştirme olduğunu gizlemeye çalışıyor.

Anıtkabir kafeteryasını işletmeye başlayan MNU Gıda firmasının sahibi Uğur Güner, kafeteryayı 3 yıllığına en iyi teklifi vererek kiraladığını belirtti. Güner, şunları söyledi: “Karlı bir iş değil. Eğer isteyen varsa hemen devredebilirim.”

Lübnanlılar tarafından alınan Özsüt'ün, binlerce bayisinden biri olduğunu kaydeden Güner, “Başka markaların da bayiliğini yapıyorum” dedi.

ETİKETLER

habersözcüanıtkabiraskeri yetkililerkafeteryaözelleştirmesözcüuğur günerfiyatmenü

İlgili Haberler

Genelkurmay'dan "Anıtkabir, IŞİD tehdidi nedeniyle 19 Mayıs'ta kapatılacak" iddiasına yalanlama

MİT'e dayandırılarak yapılan 'IŞİD tehdidi' haberinin ardından iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti

HDP'li Meral Danış Beştaş: IŞİD'in Anıtkabir tehdidi ciddiye alınmalı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, MHP Kurultayı'na yapılan müdahalelerin normalleştirilmeye çalışıldığını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24