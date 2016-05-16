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Genelkurmay'dan "Anıtkabir, IŞİD tehdidi nedeniyle 19 Mayıs'ta kapatılacak" iddiasına yalanlama

MİT'e dayandırılarak yapılan 'IŞİD tehdidi' haberinin ardından iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti

16 Mayıs 2016 15:23

Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medyada konuşulan “IŞİD tehdidi nedeniyle Anıtkabir’in19 Mayıs’ta halka kapatılacağı” iddiaları yalanladı. Genelkurmay Başkanlığı, 19 Mayıs'ta Anıtkabir, bayram kapsamında ziyarete açık olacağını duyurdu. Sosyal medyadaki iddialar, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), IŞİD'in 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de saldırı planladığını tespit ettiğine yönelik haberlerden sonra ortaya çıktı. 

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine koyduğu bilgi notuyla Anıtkabir’in 19 Mayıs’ta halka açık olacağını açıklayıp, programla ilgili ayrıntılı bilgi paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın kısa süre önce yaptığı açıklaması aynen şöyle:

“Anıtkabir, ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs 2016 Perşembe günü 09.00-16.00 saatleri ile 19.00-22.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır. Ayrıca aynı gün 16.00-19.00 saatleri arasında ziyarete kapalı olarak, ‘Prof.Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Ödülünü Anıtkabir Komutanlığına Teslim Töreni, ‘Mehmetçiğin Gözüyle Mehmetçik’ konulu karakalem resim sergisi açılış töreni yapılacaktır. Açılışı müteakiben sergi 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 17.00’ye kadar halkımızın ziyaretine sunulacaktır.”

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