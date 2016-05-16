MİT'ten 19 Mayıs uyarısı: IŞİD Anıtkabir'e saldırabilir!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), IŞİD'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'e saldırı planladığını tespit ettiği öğrenildi. Habertürk’ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, IŞİD’in aralarında ABD Büyükelçiliği ile Ankara Cebeci’deki askerlik şubesinin de yer aldığı 10 farklı hedefe saldırıda bulunacağı, bu bilginin üzerine istihbarat birimlerinin başta Ankara olmak üzere 81 ilin emniyet müdürlüklerini uyardığı bildirildi.

Habertürk'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

IŞİD’in internet sitelerini ve Konstantiniye adlı dergisini takibe alan istihbarat birimleri, örgütün polis ve askerleri “Kâfir” olarak niteleyip öldürmenin caiz olduğunu ilan ettiğini belirledi.

Bilgi MİT’ten geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), IŞİD’in hedefine ABD Büyükelçiliği’nin yanı sıra Ankara’nın Cebeci semtindeki askerlik şubesini de koyduğu uyarısında bulundu. IŞİD mensubu 10 kişinin Gaziantep üzerinden ülkeye giriş yaptığını belirten MİT, örgüt üyelerinin Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde 10 farklı eylem yapmayı planladığını bildirdi.

Öte yandan Şanlıurfa’da 3 Mayıs’ta bir çöp konteynerinde bulunan intihar yeleği ve mühimmat, bölgede güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Kod adı Hüseyin Al Ali olan kişinin yanında getirdiği malzemeleri bir kişiye verdiğini belirleyen istihbarat birimlerinin, fotoğrafını elde ettikleri bu kişinin kimliğini tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

İstihbarat birimlerinden gelen raporlar üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, başta Ankara olmak üzere 81 kenti uyararak, istihbarat raporlarının dikkate alınıp duyarlı olunması ve alınan tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

19 Mayıs alarmı

IŞİD’in yanı sıra PKK’nın da 19 Mayıs’ta saldırıda bulama hazırlığında olduğu belirlenmişti. Önceki gün Siirt’te, 83 düdüklü tencereyle hazırlanmış toplam 722 kilo patlayıcının kullanıldığı bombalar ele geçirilmişti. PKK’nın düdüklü tencere bombalarıyla 19 Mayıs törenlerini hedef almayı planladığı ifade edilmişti.