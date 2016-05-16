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Politika

HDP'li Meral Danış Beştaş: IŞİD'in Anıtkabir tehdidi ciddiye alınmalı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, MHP Kurultayı'na yapılan müdahalelerin normalleştirilmeye çalışıldığını söyledi

16 Mayıs 2016 21:25

HDP'li Meral Danış Beştaş, Anıtkabir'e IŞİD'in saldırı düzenleyeceği iddialarına ilişkin "Anıtkabir'e ilişkin tehdit ciddiye alınmalıdır. Bu konuda kapatarak panikleterek bu işi önlemek yerine oraya gidişi önlemek yerine gerekli yetkileri kullanılması mecburidir" dedi.

Beştaş, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Adana'daki cezaevlerinde meydana gelen sıkıntıları anlattıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DHA'nın haberine göre, Anıtkabir'e IŞİD'in saldırı düzenleyeceği iddiası için Beştaş, "Devlet isterse, en etkin tedbirleri alırsa bunların önlenebileceği kanaatindeyiz. Daha öncesinde Ankara'daki patlamaya ilişkin çıkan bilgi ve belgelerden , Anıtkabir'e ilişkin tehdit ciddiye alınmalıdır. Bu konuda kapatarak panikleterek bu işi önlemek yerine oraya gidişi önlemek yerine gerekli yetkileri kullanılması mecburidir" ifadelerini kullandı. 

 

'Hukuksuzluk ayyuka çıkmıştır'

 

MHP'deki kurultay sürecine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine Beştaş, şöyle konuştu: "Neden yargıya güvenilmemesi gerektiğini en önemli resimlerinden birisidir MHP kurultayına yapılan müdahaleler. Bunlar normalleştirilmeye çalışılıyor. MHP'den bağımsız bir şekilde söylüyorum bunu. Bu demokrasilerde olmaması gereken uygulamalardır. Açıkça her taraftan karşılıklı suçlamalarla hukuksuzluk ayyuka çıkmıştır."

 

'Dokunulmazlık konusunda Genel Kurul'da sözlerimizi söyleyeceğiz'

 

Dokunulmazlıkların kaldırılması teklifinin yarın Genel Kurul'a getirileceğinin hatırlatılması üzerine Beştaş, "Genel Kurula gideceğiz ve sözlerimizi söyleyeceğiz. Sorun HDP'lilerin dokunulmazlığını kaldırılmasına karşı çıkması meselesi değil. Parlamento hukukuna sahip çıkıyoruz biz" diye konuştu.

 

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