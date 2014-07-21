Anıtkabir'den sonra en büyük anıt mezar Demirel için yapılıyor

Isparta’nın Atabey İlçesi’nde, 9’uncu Cumhurbaşkanı 90 yaşındaki Süleyman Demirel için anıt mezar yapılıyor. 58 bin metrekare alan üzerine konuşlandırılan, Anıtkabir’den sonra Türkiye’nin en büyük anıt mezarının arazisinde, Demirel’in Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı olmasını simgeleyen 9 gölet yer alıyor.

1965- 1993 yılları arasında 7 farklı hükümette toplam 10 yıl 5 ay başbakanlık, 1993-2000 yıllarında ise 7 yıl süreyle cumhurbaşkanlığı yaparak Türk siyasi tarihine damga vuran Süleyman Demirel için doğduğu topraklar İslamköy’de anıt mezar inşa ettiriliyor.

2000 yılında kardeşi inşaat yüksek mühendisi Şevket Demirel tarafından Çalca Tepe’ye çam ağaçları dikilerek 58 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanılan, Anıtkabir’den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye’nin en büyük anıt mezarının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 12 metre yüksekliğinde olacak anıt mezarın havzasına, dünyanın dört bir yanından getirilen bölge iklimine uygun farklı türde ağaçlar dikildi.

9 suni gölet bulunuyor

Mehmet Erçakır’ın DHA’daki haberine göre, büyüklüğü yanında mimarisiyle de dikkati çeken anıt mezar havzasında, 9 ayrı suni gölet bulunuyor. 9 gölet, Demirel’in Türkiye Cumhuriyeti’nin 9’uncu cumhurbaşkanı olmasını simgeliyor.

Şu anda 8 suni göletin yapımı tamamlandı, son göletin yapımı ise sürüyor. Bir yandan da anıt mezarın inşası devam ediyor.

Dünya ormanı

Anıt mezarda bir de dünya ormanı oluşturuldu. Bir zamanlar kayalıklar ve kıraç topraktan ibaret olan Çalca Tepe’de şu an dünyanın dört bir yanında getirilen bölge iklimine uygun farklı türden ağaç ve fidanlar dikilerek orman oluşturuldu. ’Dünya Ormanı’ adı verilen orman, Demirel’in yarım yüzyıldan fazla siyaset ve dünya liderliği iddiasını simgeliyor.

Isparta’yı kuşbakışı görüyor

Çalca Tepe’de yapımı devam eden anıt mezar, Demirel Külliyesi’ni çaprazdan görüyor. Atabey ve İslamköy Ovası’na hakim mevkideki anıt mezar, Isparta’yı da kuş bakışı görüyor. Tepe, Selçuklu İmparatorluğu döneminden bu yana mezarlık olarak kullanılan ve Demirel’in ataları, eşi Nazmiye Demirel ve diğer hemşerilerinin bulunduğu mezarlığı da görüyor.

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nin de görüş açısında yer alan anıt mezarın Isparta’yı kuş bakışı görmesi, Demirel’in Isparta özlemini simgeliyor.

Demirel’in yorumu

Isparta’ya daha önceki gelişinde anıt mezar alanını inceleyen Süleyman Demirel, şunları söyledi:

"Bu proje dünyada bir numunedir. Çalca Tepe geçmişte kayalıklardan ve kıraç topraktan ibaret bir alandı. Kardeşim önderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde bu hale geldi. Buradaki çamlar dünyanın en şanslı çamları. Çamın dünyada sulandığı tek yer burası. Burası Şevket Bey’in eseridir. Benim hemşerilerim de kendisine kucak açmıştır. Hep yardımcı olmuşlardır. Kıraç tepe, bugün Türkiye’nin yeşil envanterine girmiştir. Bu bir ülkenin topraklarına yapılabilecek en büyük iyiliktir."