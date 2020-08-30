Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarına Muharrem İnce'den tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği ve salgın gerekçesiyle sınırlı sayıda ziyaretçinin alındığı Anıtkabir'deki "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarına bir tepki de CHP'li Muharrem İnce'den geldi.

İnce "Anıtkabir'e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır" dedi.

İnce Twitter hesabından, Anıtkabir'de slogan atılamayacağını ve şov yapılamayacağını belirterek "Sadece bu toprakların kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı gösterilir, minnet duyulur, dua edilir" diye yazdı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da "Saygısızlığın dik alası! Her sefer aynı rezalet yaşanıyor" demişti.

TIKLAYIN: Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları