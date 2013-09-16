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Aniston'dan 'hamile' iddialarına yanıt: Can sıkıcı olmaya başladı

Toronto Uluslararası Film Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Jennifer Aniston güzelliğiyle göz kamaştırdı

16 Eylül 2013 12:18

Hamile olduğu iddia edilen Jeniffer Aniston bu tarz haberlerin artık can sıkıcı olmaya başladığını söyledi ve “Olduğu zaman göreceksiniz” dedi.

Başrolünde oynadığı "Life Of Crime" filminin galasına katılan Aniston nişanlısı Justin Theroux ile poz verdi.

Hakkında hamile olduğuna dair dedikodular çıkan Aniston, bu haberlere de açıklık getirdi. Bu tarz haberlerin artık can sıkıcı olduğunu belirten Aniston, "Olduğu zaman göreceksiniz zaten. Çünkü bu gizlenebilecek bir şey değil, gelişen büyüyen ve sonunda gelen bir şey" dedi.

 

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jeniffer anistonjustin therouxhamilelik

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