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Aniston evlenme teklifini reddetti

ABD'li aktris Jennifer Aniston, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Justin Theroux'un evlilik teklifi reddetti

07 Temmuz 2012 13:28

ABD'li aktris Jennifer Aniston, erkek arkadaşı Justin Theroux'un evlilik teklifi kabul etmedi.
 
Brad Pitt'ten boşandıktan sonra isrikrarlı bir ilişki yürütemeyen ABD'li aktris Jennifer Aniston, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Justin Theroux'un evlilik teklifi reddetti.

Theroux ile birlikte yaşamaya başlayan Aniston, "Ben mükemmel hayatı bulmayı bekliyorum. Evlenip aile kurmak planlarım dahilinde değil. Şu an bir arayışa girip kendimi geremem" açıklamasını yaptı.

21 milyon dolarlık malikanesinde Theroux ile birlikte yaşayan Aniston, İspanyol basınına "Çocuklar etrafı sürekli dağıtır" dedi.

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