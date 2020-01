Anish Kapoor sergisi yarın SSM'de açılacak

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilenecek olan ünlü İngiliz çağdaş sanatçı Anish Kapoor’un eserleri, 10 Eylül 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri arasında sevenleriyle buluşacak.

Güncel sanatın yaşayan efsanesi Anish Kapoor, merakla beklenen “Anish Kapoor İstanbul’da” sergisi paralelinde, SSM’de konferans verecek. Sanatseverlere Anish Kapoor’un ağzından sanatını dinlemek için bulunmaz fırsat sunan konferans, 10 Eylül Salı günü saat 10.00’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kapoor’un Türkiye ’deki ilk kapsamlı kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanan SSM daha önce hiç sergilenmeyen heykelleri sanatseverlerin beğenisine sunacak. Sergide, dünyada soyut heykel sanatına yeniden anlam kazandıran başlıca sanatçı olarak tanınan Kapoor’un heykel ile mimariyi, mühendislik ve teknolojiyi buluşturduğu tonlarca ağırlıktaki eserleri yer alacak.

Anish Kapoor kimdir?

1954 Mumbai doğumlu olan Anish Kapoor, 1970’li yıllardan bu yana sanat eğitimi için gittiği İngiltere’de yaşıyor. Londra’da Hornsey College of Art ve Chelsea School of Art and Design’da sanat eğitimi gören sanatçı, bugün Kraliyet Akademisi üyesi ve Britanya İmparatorluk Nişanı sahibi. Kapoor, 1970’lerin sonunda ziyaret ettiği anavatanı Hindistan’da gördüğü boya pigmentlerinden etkilenerek yaptığı ‘pigment heykelleri’ ile dikkat çekti. 1980’lerden itibaren Yeni İngiliz Sanatı adı altında anılmaya başlayan ve Tony Cragg, Richard Deacon, Bill Woodrow gibi sanatçılardan oluşan grup içinde anıldı. 1990’da Venedik Bienali’nde, 1992’de Documenta’da İngiltere’yi temsil eden Kapoor, 1991 yılında aldığı Turner Ödülü’yle İngiliz sanat ortamının önde gelen sanatçılarından biri haline geldi.

1990’lardan 2000’li yıllara uzanan süreçte dünya çapında birçok sergi gerçekleştiren Anish Kapoor’un dikkat çeken büyük boyutlu projeleri arasında, Kunsthaus Bregenz’de 20 tonluk kırmızı vazelin ve mumdan oluşan heykeli “Benim Kırmızı Yurdum” (2003), Chicago’daki Millennium Park’ta 110 tonluk paslanmaz çelik heykeli “Bulut Geçit” (2004), Viyana’da Museum für Angewandte Kunst’ta ve Londra’da Royal Academy’de “Köşeye Ateş Etmek” enstalasyonu (2009) ve Paris Grand Palais’de sergilediği “Leviathan” heykeli bulunur.