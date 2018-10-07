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Animatörler en iyi olabilmek için yarıştı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, otellerin animasyon ekipleri arasında yapılan elemeler sonucu dereceye giren 3 otelin animatörleri, gece kulübünde yapılan yarışmada 1'inci olmak için mücadele etti

07 Ekim 2018 15:08

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, otellerin animasyon ekipleri arasında yapılan elemeler sonucu dereceye giren 3 otelin animatörleri, gece kulübünde yapılan yarışmada 1\'inci olmak için mücadele etti. Animatörlerin şovları ilgiyle izlendi.
Kemer\'deki otellerin animasyon ekipleri arasında yapılan elemelerin ardından finale kalan 3 otelin ekipleri, ilçe merkezindeki Club Aura Kemer\'de düzenlenen yarışmada 1\'inci olabilmek için mücadele etti. Gece kulübündeki eğlence, DJ Serkan ve go go dansçılarının danslarıyla başlarken, saat 01.30\'da ise Simena Otel, Rixos Sungate Otel ve Alva Donna Otel\'in animasyon ekipleri sahneye çıktı. Yarışmayı takip eden yerli- yabancı tatilciler de kendi otellerinin animatör ekipleri sahneye çıktığında meşaleler yakıp, alkışlayarak destek verdi.
Animasyon ekipleri, birbirinden değişik şovlar sergilerken, en büyük ilgiyi yarışmanın da 1\'incisi seçilen Rixos Sungate Otel\'in dans şovu gördü. Yarışmaya katılanlara ödülleri, gece kulübünün müdürü Şali Uygan tarafından verildi.

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