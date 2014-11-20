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Yaşam
Deutsche Welle

Anılar Ay'a gömülecek

İngiltere’de 10 yıl içinde Ay’a bir misyon gerçekleştirilmesi için bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyayla insanlar da bir parçalarını Ay’a gönderebilecek.

20 Kasım 2014 19:14

Lunar Mission One (Ay Misyonu 1) adlı proje, halka 15 dolar veya üstü bir bağışla Ay'ın yüzeyine
açılan bir deliğe gömülecek hafıza disklerinde yer satın almalarını sağlıyor.

Halk, proje kapsamında disklere isteklerine göre müzik, fotoğraf
ya da video kaydedebilecek.
Böylece bir dünya günlüğü yaratılması amaçlanıyor. Daha fazla bağış yapan daha fazla veri
kaydedebilecek ya da saç teliyle DNA'sını Ay'a gönderebilecek.

Projeyi başlatan İngiliz mühendis David Iron, “Hükümetler sadece insan bilgisi ve anlayışının
gelişmesi amacını taşıyan uzay keşiflerini finanse etmekte giderek zorlanıyor” dedi. Iron, yaptıkları
araştırmalar sonrası insanların böyle bir projeye ne kadar ilgili
olduklarını gördüğünü söyledi.

Misyon, 10 yıl içinde bir uzay aracının Ay'a gönderilmesini içeriyor. En az 100 metre derinliğe
yapılan
kazılarda milyarlarca yıllık Ay katmanlarına ulaşılması hedefleniyor.

Finansman içinse Kickstarter adlı online bağış sitesi kullanılıyor. Bir ay içinde başlangıç masrafları
için 940 bin dolar toplanması hedefleniyor. Şu ana dek yaklaşık 396 bin dolar toplandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Mission OneMisyonuDNADavid IronKickstarterDeutsche Welle Türkçe Reuters/AP BS/AÜ

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