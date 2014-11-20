Anılar Ay'a gömülecek

Lunar Mission One (Ay Misyonu 1) adlı proje, halka 15 dolar veya üstü bir bağışla Ay'ın yüzeyine

açılan bir deliğe gömülecek hafıza disklerinde yer satın almalarını sağlıyor.

Halk, proje kapsamında disklere isteklerine göre müzik, fotoğraf

ya da video kaydedebilecek.

Böylece bir dünya günlüğü yaratılması amaçlanıyor. Daha fazla bağış yapan daha fazla veri

kaydedebilecek ya da saç teliyle DNA'sını Ay'a gönderebilecek.

Projeyi başlatan İngiliz mühendis David Iron, “Hükümetler sadece insan bilgisi ve anlayışının

gelişmesi amacını taşıyan uzay keşiflerini finanse etmekte giderek zorlanıyor” dedi. Iron, yaptıkları

araştırmalar sonrası insanların böyle bir projeye ne kadar ilgili

olduklarını gördüğünü söyledi.

Misyon, 10 yıl içinde bir uzay aracının Ay'a gönderilmesini içeriyor. En az 100 metre derinliğe

yapılan

kazılarda milyarlarca yıllık Ay katmanlarına ulaşılması hedefleniyor.

Finansman içinse Kickstarter adlı online bağış sitesi kullanılıyor. Bir ay içinde başlangıç masrafları

için 940 bin dolar toplanması hedefleniyor. Şu ana dek yaklaşık 396 bin dolar toplandı.