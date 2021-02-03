Anı kitabında çocukken kendisine uyuşturucu verdiğini iddia etmişti; ablası Mariah Carey'e dava açıyor

Ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin 2020 yılında çıkardığı anı kitabı "The Meaning of Mariah Carey"de ismi geçen ablası Alison Carey, kardeşine dava açtı. Carey, kardeşinin kitapta kendisinden bahsederek manevi zarar verdiğini savundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Alison Carey New York Bölgesi Yüksek Mahkemesi'ne dava açarak 1.25 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Alison Carey, kardeşi Mariah Carey'nin kitap yoluyla kendisine "kalpsizce, zalimce ve tamamen gereksiz bir şekilde aşağılayan bir şekilde" yer verdiğini söyledi.

Alison Carey, kitabın piyasaya çıkmasıyla manevi zarar gördüğünü, depresyona girdiğini söyledi.

Mariah Carey, kitabında ablası Alison Carey2i sert bir şekilde eleştirmişti. Carey, ablasının "uyuşturucu ve para için vücudunu takas ettiği" ifadelerini kullanmış ve 12 yaşındayken kendisine uyuşturucu verdiği iddia etmişti. Mariah, ablasının başından aşağı kaynar çay döktüğünü de belirtmişti.